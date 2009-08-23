غیبت ملامحمد و منصوری / محمد و آرفی در تمرینات گروهی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز پرسپولیس در حالی از ساعت 10:30 دقیقه در زمین موسسه خیریه عمل برگزار شد که محمد منصوری و هوار ملامحمد در آن حضور نداشتند.

محمد منصوری که مدتی را به دلیل مصدومیت در تمرینات حاضر نبود از روز دوشنبه در تمرینات حاضر می‌شود و هوار نیز طی هماهنگی با مدیرعامل باشگاه و کسب اجازه در تمرین امروز غیبت داشت تا به اداره امور اتباع خارجه مراجعه کرده و کارهای اقامت در ایرانش را انجام دهد.

در این تمرین بازیکنان ابتدا به همراه حسین عبدی بدن‌های خود را گرم کردند و سپس به دو گروه تقسیم شدند که گروهی زیر نظر کرانچار و عبدی به کارهای تاکتیکی پرداخته و گروه دیگر زیر نظر تومیسلاو و مولائی تمرینات فشرده‌ای را انجام دادند.

میثم بائو که دچار سرماخوردگی شده بود با بازیکنان تمرین کرد، همچنین علیرضا محمد و آرفی بدون مشکل با سایر بازیکنان تمرین کرد که دکتر زرینه در مورد آرفی گفت: " این بازیکن به صورت آزمایشی در تمرینات حاضر شد و اگر مشکل تنفسی نداشته باشد، به طور کامل مصدومیتش بر طرف شده است."

در ادامه تمرینات گروهی، بازیکنان زیر نظر کرانچار بازی فوتبال در زمین کوچک را تمرین کردند و دروازه بانان ابتدا زیر نظر عابدزاده تمرین کردند ولی سپس به تمرینات گروهی فراخوانده شدند. آمادگی کریم باقری در تمرینات بسیار سنگین سرعتی جالب توجه بود.

