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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

طاهری عنوان کرد:

نجار گزینه مناسبی برای وزارت کشور است

نجار گزینه مناسبی برای وزارت کشور است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مرم گرگان و آق قلا با اشاره به معرفی وزیر دفاع دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزرات کشور در دولت دهم، گزینه مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیدعلی طاهری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: وزیر پیشنهادی کشور، وزیری باتجربه و متخصص و کارشناس است.

وی اظهار داشت: وی در دوره وزارت دفاع نشان داد که مدیریتی قوی دارد و ولایتمداری وی به نمایندگان ثابت شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت دفاع، وزارتخانه ‌ای جامع در مقایسه با سایر وزارتخانه‌های کشور بوده و فردی که بتواند در این وزارتخانه کارنامه موفقی ارائه کند، امکان موفقیت در سایر حوزه‌ها را نیز دارد.

حجت الاسلام طاهری بیان داشت: اگرچه ظاهر وزارت دفاع این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این وزارتخانه وظایف نظامی گری بر عهده دارد اما کارکرد این وزارتخانه در ایران متفاوت از سایر کشورها است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس بیان داشت: در دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مجلس به کارایی و تجربه آنها نگاه می کند و جنسیت مهم نیست.

کد مطلب 934411

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