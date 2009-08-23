شش جایگاه CNG در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

اسدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: امسال دو جایگاه CNG در استان راه اندازی شد و در صورت راه اندازی تمامی جایگاه های CNG ، میزان مصرف بنزین در مناطق مختلف استان کاهش می یابد .

وی بیان داشت: مصرف بنزین در چهارماهه نخست سال جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش یافته است .

طاهری یادآور شد: میزان مصرف بنزین در چهار ماهه نخست سال جاری 59 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 118 هزار لیتر کاهش داشته است .

وی راه اندازی جایگاه های CNG ، فرهنگسازی و مدیریت مصرف توسط مردم را مهمترین دلایل کاهش مصرف بنزین در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

طاهری عنوان کرد: این در حالیست که به دلیل گرمای طاقت فرسا در اغلب مناطق کشور و گردشگرپذیری دو شهر یاسوج و سی سخت در این استان، مسافران زیادی از استانهای همجوار به این استان سفر کردند و براین اساس افزایش مصرف قابل انتظار بود.