شش جایگاه CNG در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

اسدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: امسال دو جایگاه CNG در استان راه اندازی شد و در صورت راه اندازی تمامی جایگاه های CNG، میزان مصرف بنزین در مناطق مختلف استان کاهش می یابد.
وی بیان داشت: مصرف بنزین در چهارماهه نخست سال جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش یافته است.
طاهری یادآور شد: میزان مصرف بنزین در چهار ماهه نخست سال جاری 59 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 118 هزار لیتر کاهش داشته است.
وی راه اندازی جایگاه های CNG، فرهنگسازی و مدیریت مصرف توسط مردم را مهمترین دلایل کاهش مصرف بنزین در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.
طاهری عنوان کرد: این در حالیست که به دلیل گرمای طاقت فرسا در اغلب مناطق کشور و گردشگرپذیری دو شهر یاسوج و سی سخت در این استان، مسافران زیادی از استانهای همجوار به این استان سفر کردند و براین اساس افزایش مصرف قابل انتظار بود.
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