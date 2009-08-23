۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

پرداخت 340 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: این بانک طی سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 340 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در زیر بخشهای کشاورزی پرداخت کرده است.

داود برنج فروش آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بانک کشاورزی استان در راستای حمایت از کشاورزی، طرحهای تولیدی و مولدهای کشاورزی این تسهیلات را به 11هزار و 681 نفر از کشاورزی استان پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: یشترین تسهیلات یاد شده در بخش تسهیلات غیر تکلیفی با270 میلیارد ریال به تعداد 9 هزار نفر پرداخت شده است.

برنج فروش همچنین ادامه داد: در بخش تکلیفی نیز 68 میلیارد به تعداد دو هزار و 500 نفر پرداخت شده است.

مدیر بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در خصوص نوع عقد قراردادها، گفت: بیشترین حجم قرارداد در قالب فروش اقساطی با 200میلیارد و کمترین آن در قالب مضاربه با 22میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه 59 میلیارد از تسهیلات به صورت قرض الحسنه و از منابع حسابهای پس انداز قرض الحسنه مردمی پرداخت شده است، گفت: بیشترین تسهیلات پرداختی با 25میلیارد توسط شعبه اهرسپس شعب هریس، میانه و هشترود صورت گرفته است.

برنج فروش در مورد طرحهای توسعه کشاورزی و اشتغالزایی بانک کشاورزی استان اظهار داشت: این مجموعه در طرح آبیاری دشت بزرگ تبریز در سطح بیش از 30 هزار هکتار، دشت گلفرج هادیشهر، پایاب سدهای ارسباران کلیبر، سهند،‌ هشترود و آیدوغموش میانه و احداث شهرکهای گلخانه ای مشارکت دارد.

کد مطلب 934416

