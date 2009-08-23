پرداخت 340 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در آذربایجان شرقی

داود برنج فروش آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بانک کشاورزی استان در راستای حمایت از کشاورزی، طرحهای تولیدی و مولدهای کشاورزی این تسهیلات را به 11هزار و 681 نفر از کشاورزی استان پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: یشترین تسهیلات یاد شده در بخش تسهیلات غیر تکلیفی با270 میلیارد ریال به تعداد 9 هزار نفر پرداخت شده است.

برنج فروش همچنین ادامه داد: در بخش تکلیفی نیز 68 میلیارد به تعداد دو هزار و 500 نفر پرداخت شده است.

مدیر بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در خصوص نوع عقد قراردادها، گفت: بیشترین حجم قرارداد در قالب فروش اقساطی با 200میلیارد و کمترین آن در قالب مضاربه با 22میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه 59 میلیارد از تسهیلات به صورت قرض الحسنه و از منابع حسابهای پس انداز قرض الحسنه مردمی پرداخت شده است، گفت: بیشترین تسهیلات پرداختی با 25میلیارد توسط شعبه اهرسپس شعب هریس، میانه و هشترود صورت گرفته است.

برنج فروش در مورد طرحهای توسعه کشاورزی و اشتغالزایی بانک کشاورزی استان اظهار داشت: این مجموعه در طرح آبیاری دشت بزرگ تبریز در سطح بیش از 30 هزار هکتار، دشت گلفرج هادیشهر، پایاب سدهای ارسباران کلیبر، سهند،‌ هشترود و آیدوغموش میانه و احداث شهرکهای گلخانه ای مشارکت دارد.