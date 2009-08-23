آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال جاری کمبود نیرو ندارد

علی پیش‌نماز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال خرید خدمات آموزشی در خراسان رضوی اتفاق می‌افتد بنابراین نگرانی در مورد کمبود نیروی انسانی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: امیدواریم با به کارگیری نیروهای بازنشسته بتوانیم مشکل مناطق محروم را حل کنیم.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: امسال 9 هزار تقاضای نقل و انتقال به سازمان آموزش و پرورش استان ارائه شده است که با سه هزار مورد از این تقاضاها موافقت شد.

وی با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش در کنار مدیریتهای آموزشگاهی قرار بگیرد خیلی از مشکلات حل می‌شود، افزود: باید مدیریت‌های آموزشگاهی را پر توان،‌ با انگیزه و متعهد انتخاب کرد.

پیش‌نماز گفت: برنامه‌های کلاسی باید استاندارد و با توجه به ساعت‌های شاداب پایه‌ریزی شوند.