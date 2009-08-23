عملیات اجرایی گاز رسانی به 11 روستای خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها در روستای امیرآباد بیرجند، افزود: در مرحله اول گاز رسانی به روستاهای استان برای تعداد یازده روستا از توابع شهرهای بیرجند و قاین که در اولویت اول گاز رسانی قرار دارند پیمانکار اجرایی انتخاب شده است.

وی اظهارداشت: برای گاز رسانی به این روستاها در مجموع بالغ بر 37 میلیارد ریال اعتبار پیش بیینی شده است که طی یکسال هزینه خواهد شد.

افتخاری حجم عملیات و مشخصات پرو‍ژه را شامل اجرای 87 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، نصب تعداد چهار دستگاه تقلیل فشار شهری و نیز نصب دو هزار و 300 علمک گاز برشمرد.

به گفته این مسئول با اجرای پرو‍‍‍ژه فوق امکان برخورداری بالغ بر چهار هزار خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی فراهم خواهد شد.

افتخاری در خصوص روند شرایط و مراحل گاز رسانی به روستاهای استان گفت: گاز رسانی به روستاهای دارای طرح هادی که در مجاورت شهرها ی گاز دار قرار دارند به تناسب میزان اعتبارات هر ساله در دستور کار این شرکت قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط شبکه شهرهای بیرجند و قاین گاز دار می باشد، ادامه داد: گاز رسانی به تعدادی از روستاهایی که در مجاورت این شهرها قرار دارند در دستور کار شرکت می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص گاز رسانی به سایر روستاهای واجد شرایط در استان اظهار امیدواری کرد که از سال آینده و پس از تصویب اعتبارات مورد نیاز و تامین نقدینگی لازم گاز رسانی تعداد محدود دیگری از روستاها ی واقع در مجاورت شهرهای استان که در سالجاری به تدریج به شبکه گاز سراسری خواهند پیوست نیز به تدریج در برنامه شرکت گاز قرار گیرد.

افتخاری در پایان همراهی و همکاری اهالی روستاها، مسئولین محلی روستا بویژه دهیاران و شوراهای اسلامی را یکی از ملزومات پیشرفت مناسب پروژه گاز رسانی به روستاها دانست و خاطر نشان کرد: در سایه این همکاری شاهد بهره برداری از این پروژه ها در سال آینده خواهیم بود.