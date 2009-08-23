ارتباطات با حرم رضوی باید از سوی مراکز فرهنگی تاجیکستان دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد شاه آلالوف معاون رئیس جمهور و رئیس آکادمی علوم کشور تاجیکستان ظهر یکشنبه در بازدید از رواقهای امام خمینی(ع) و دارالحجه و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی افزود: کارهای هنری این حرم مطهر در زمینه کاشیکاری، کتیبه نویسی، اسلیمی، طلاکاری و غیره در سطح بسیار بالا و حاصل تلاش هنرمندان توانمندی است که حرم مطهر را به یکی از برجسته ترین نمونه های معماری اسلامی در جهان تبدیل کرده است.

وی کتابخانه مرکزی آستانقدس رضوی را کتابخانه ای جامع و مبتنی بر خدمات رسنی مطلوب به مخاطبان توصیف کرد و گفت: در بازدید از قسمتهای مختلف این کتابخانه از نظر رساندن کتاب به مخاطب نگهداری مناسب، تعداد کتب چاپی و نسخ خطی و تعداد تالارهای مطالعه و تنوع مخاطبان شگفت زده شدم.

شاه آلالوف با بیان اینکه مهمترین وظیفه کتابخانه ها فراهم آوردن امکانات لازم برای افزایش میزان مطالعه و رشد سطح علمی مخاطبان است، افزود: به نظر می رسد در این کتاب خانه تمهیدات لازم برای مطالعه کتب مختلف و دانش افزایی رده های مختلف سنی فراهم شده است.

رئیس آکادمی علوم تاجیکستان با اشاره به اینکه نسخ خطی این کتابخانه از قرون و اعصار مختلف به جا مانده اند، اظهار داشت: کتابخانه مرکزی آستانقدس رضوی حکم سرچشمه و منبع فیاض علوم اسلامی در ادوار مختلف برای محققان و اسلام شناسان دارد و آنها که در حوزه اسلام تحقیق می کنند باید به این سرچشمه زلال پیوند بخورند.

آلافوف با بیان اینکه معماری کتابخانه ها مرکزی آستان قدس رضوی نیز به منحصر به فرد است، از آن به عنوان موزه هنرهای اسلامی یاد کرد.