تنوع بخشی فعالیت های فرهنگی و حمایت ازمطبوعات در اولویت طراحی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی گزینه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت : بنده برنامه های اصلی خود را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه شنبه این هفته در کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه خواهم کرد اما امروز نیز برای پاسخ به سئوالات برخی نمایندگان به مجلس آمده بودم.

وی افزود: برنامه های من برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های مختلف تدوین شده و کار کارشناسی درباره آن صورت گرفته است ، البته برای تدوین این برنامه ها نشستی هم با اهالی فرهنگی و هنر صورت گرفته است.

وی درباره پیش بینی خود از اینکه رای اعتماد نمایندگان را کسب خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: من در گذشته نماینده مجلس بودم و ارتباط مناسبی نیز با نمایندگان مجلس دارم ، البته نمی توان پیش بینی کرد که نمایندگان رای اعتماد خواهند داد یا خیر.

حسینی ادامه داد: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره اینکه بنده از وزارت علوم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده ام دارند که توضیحاتی در این باره داده ام و سابقه فرهنگی خود را در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، صدا و سیما و معاونت بین الملل وزارت ارشاد در زمانی که این معاونت وجود داشت، ارائه کرده ام.

گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد با بیان اینکه تنها ابهام نمایندگان درباره بنده سابقه کار فرهنگی ام است، گفت: اگر با وزیران فرهنگ و ارشاد گذشته مقایسه ای صورت گیرد می بینیم که آنها به واسطه کار فرهنگیشان مسئولیت وزارت فرهنگ را بر عهده نگرفته اند بلکه به دلیل همسویی فکریشان توانسته اند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

حسینی درباره اهم برنامه های خود در وزارت ارشاد نیز گفت: تنوع بخشی به فعالیت های فرهنگی، حمایت از نشریات، سینما، تئاتر و مطبوعات از جمله برنامه هایی است که بنده درباره آن طرح ریزی کرده ام و معتقدم باید به سرعت بیشتری به کار خود ادامه دهد.