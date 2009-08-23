پاسخ اعتماد مسئولان را به بهترین شکل دادیم / فقط تیم ایران صغرسن نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در دوره‌های گذشته بین 5 تا 6 تیم درقابت حضور داشتند اما در این دوره 9 تیم به مصاف یکدیگر رفته و اکثر تیم‌های عربی از اردوهای اروپایی و آفریقایی بازگشته بودند و با تمام قدرت در این رقابت‌ها آماده شدند.

وی افزود: تیم ایران نیز اردوهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشته بود و امیدوار بودیم که با تمام قوا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهیم که خوشبختانه بازیکنان توانستند با سرعت بالای خود از لحاظ تاکتیکی و فنی صدرنشین این دوره از بازی‌ها باشند. ضمن اینکه این بازی‌ها محک بسیار خوبی برای تیم‌های شرکت کنند بود تا بتوانند با پی بردن به نقاط ضعف و قوت ،خود را برای حضور در رقابتهای مقدماتی نوجوانان آسیا آماده کنند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 15 سال کشومان خاطرنشان کرد: امارات و کویت از قوی‌ترین تیم‌هایی بودند که در این مسابقات حضور داشتند اما کادر فنی تیم با برنامه هایی که به بازیکنان ارائه داد بود، توانست عملکرد خوبی را به جای گذارد و توانستیم پاسخ اعتماد مسئولان فدراسیون و کمیته جوانان را به خوبی بدهیم

وی اضافه کرد: در این دوره از بازی‌ها اکثر تیم‌ها از بازیکن بزرگسال خود استفاده کرده بودند و مشکل صغر سنی داشتند اما ایران بدون در نظر گرفتن اینگونه مسائل و حتی بحث داوری که اکثر آنان عرب زبان بوده، توانایی های خود را ثابت کردند.

محمدی در مورد حضور در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی نپال است، اظهار داشت: تا شروع این بازی‌ها تیم زیر 15 سال به مدت 45 روز مهلت دارد. بر همین اساس 4 مرحله اردوی تدارکاتی را در دستور کاری بازیکنان قرار داده ایم که در تهران یا یکی از دو شهر تبریز و اصفهان برگزار خواهد شد.

وی در خصوص گروه ایران دراین دوره از بازیها تعصریح کرد: از تیم بحرین شناخت کافی داریم و در بازی‌های غرب آسیا هم تمام مسائل فنی و عملکردشان را زیر نظر داشتیم. در خصوص تیم نپال که تیم میزبان بوده و فوتبال سرعتی را در دستور کاری خود دارد. تیم های لبنان و تاجیکستان جزء تیم هایی هستند که در رده های پایه سرمایه گذاری کرده و تیم مالدیو هم حریف از پیش باخته ای نیست.

محمدی در پایان گفت: خوشبختانه کمیته جوانان با 2 هدف بالا برنامه های تیم های پایه را طراحی کرده و امیدوار هستیم به نتایج دلخواه خود برسیم. هدف اول کمیته جوانان برای تیم های زیر 14 سال است که با اهداف فنی و ارائه بازی‌های مطلوب بتواند بستر رشد و گسترش را فراهم کند و هدف دوم توجه ویژه به تیم های زیر 16 سال و 19 سال با اهداف فنی و نتیجه ای طراحی شده است. خوشبختامه مسئولان فدراسیون با حمایت‎های همه جانبه خود باعث شدند تا تیم ملی زیر 15 سال با خود باوری بالای خود بتواند قهرمانی غرب آسیا را به خود اختصاص دهد.