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۲ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۴

مستند "هزار شاید و باید" از نیمه اول مهرماه پخش می‌شود

مستند "هزار شاید و باید" از نیمه اول مهرماه پخش می‌شود

مستند "هزار شاید و باید" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ناهید سادات شریفی از نیمه اول مهرماه روی آنتن شبکه دو می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "هزار شاید و باید" به روابط نوجوانان و جوانان در خانواده و تاثیر تربیت والدین بر آینده فرزندان می‌پردازد. هدف از ساخت این برنامه اطلاع رسانی به خانواده‌ها برای حل معضلاتی است که ممکن است برای نوجوانان و جوانان پیش آید. این مستند هم اکنون مراحل تدوین را سپری می‌کند و از نیمه اول مهرماه پنج شب در هفته روی آنتن شبکه دو می‌رود.

چگونگی رابطه مادر با پسر و پدر با دختر، دوران بلوغ، تفاوت بین نسل‌ها، تحصیل، دوستی، روش‌های تربیتی، فرار از خانه، اشتغال، دنیای مجازی، دین و معنویت، اعتیاد، تاثیر طلاق بر فرزندان، اعتماد به نفس و ازدواج موضوعاتی هستند که در این برنامه به آنها پرداخته می‌شود.

عوامل مستند "هزار شاید و باید" عبارتند از علیرضا برزگر دانایی تدوین، شاهرخ جعفری مدیر تصویربرداری و محمد بهنام‌زاده مدیر تولید. محمدولی سهامی، عیسی جلالی، اسماعیل مهدوی هرسینی، شهیار شهیدی، فرشته موتابی، حجت الاسلام محمد حسن سعیدی، رضا رستمی، علیرضا شیری و فریده حمیدی کارشناسان برنامه هستند.

ناهید سادات شریفی پیش از این مجموعه برنامه‌های "هزار راه نرفته" را برای شبکه دو تهیه کرده است.
 

کد مطلب 934431

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