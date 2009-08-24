به گزارش خبرنگار مهر، مستند "هزار شاید و باید" به روابط نوجوانان و جوانان در خانواده و تاثیر تربیت والدین بر آینده فرزندان می‌پردازد. هدف از ساخت این برنامه اطلاع رسانی به خانواده‌ها برای حل معضلاتی است که ممکن است برای نوجوانان و جوانان پیش آید. این مستند هم اکنون مراحل تدوین را سپری می‌کند و از نیمه اول مهرماه پنج شب در هفته روی آنتن شبکه دو می‌رود.

چگونگی رابطه مادر با پسر و پدر با دختر، دوران بلوغ، تفاوت بین نسل‌ها، تحصیل، دوستی، روش‌های تربیتی، فرار از خانه، اشتغال، دنیای مجازی، دین و معنویت، اعتیاد، تاثیر طلاق بر فرزندان، اعتماد به نفس و ازدواج موضوعاتی هستند که در این برنامه به آنها پرداخته می‌شود.

عوامل مستند "هزار شاید و باید" عبارتند از علیرضا برزگر دانایی تدوین، شاهرخ جعفری مدیر تصویربرداری و محمد بهنام‌زاده مدیر تولید. محمدولی سهامی، عیسی جلالی، اسماعیل مهدوی هرسینی، شهیار شهیدی، فرشته موتابی، حجت الاسلام محمد حسن سعیدی، رضا رستمی، علیرضا شیری و فریده حمیدی کارشناسان برنامه هستند.

ناهید سادات شریفی پیش از این مجموعه برنامه‌های "هزار راه نرفته" را برای شبکه دو تهیه کرده است.



