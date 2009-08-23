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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

همزمان با ماه رمضان/

اجرای طرح هدایای آسمانی پرستاران به نیازمندان آغاز شد

اجرای طرح هدایای آسمانی پرستاران به نیازمندان آغاز شد

اجرای طرح فرهنگی هدایای آسمانی به منظور جمع آوری هدایا و نذورات پرستاران همزمان با ماه مبارک رمضان از سوی معاونت فرهنگی سازمان نظام پرستاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای این طرح کمکهای خیرخواهانه پرستاران از طریق صندوق حمایت سبز در اختیار نیازمندان با اولویت پرستاران آسیب دیده و نیازمند قرار می گیرد.

صندوق حمایت سبز سال گذشته از سوی سازمان نظام پرستاری در جهت کمک به حل مشکلات مادی کادر پرستاری نیازمند در اثر وقوع حوادث غیر مترقبه و بیماریها و کمک به بازماندگان پرستارانی که در اثر حوادث شغلی از دنیا رفته اند تأسیس شده است.

پرستاران برای مشارکت در طرح فرهنگی هدایای آسمانی و ارائه کمکهای مالی خود به هیئت مدیره نظام پرستاری شهر خود مراجعه کنند.

کد مطلب 934432

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