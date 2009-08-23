اجرای طرح هدایای آسمانی پرستاران به نیازمندان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای این طرح کمکهای خیرخواهانه پرستاران از طریق صندوق حمایت سبز در اختیار نیازمندان با اولویت پرستاران آسیب دیده و نیازمند قرار می گیرد.

صندوق حمایت سبز سال گذشته از سوی سازمان نظام پرستاری در جهت کمک به حل مشکلات مادی کادر پرستاری نیازمند در اثر وقوع حوادث غیر مترقبه و بیماریها و کمک به بازماندگان پرستارانی که در اثر حوادث شغلی از دنیا رفته اند تأسیس شده است.

پرستاران برای مشارکت در طرح فرهنگی هدایای آسمانی و ارائه کمکهای مالی خود به هیئت مدیره نظام پرستاری شهر خود مراجعه کنند.