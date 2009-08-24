"پرانتز باز" در مرحله صداگذاری است

داریوش بابائیان تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری این مجموعه توسط حامد رضی انجام می‌شود و تاکنون 11 قسمت از این مجموعه آماده و تحویل شبکه پنج شده است. تصویربرداری 10 قسمت دیگر به تازگی به پایان رسیده است و هم اکنون در مرحله صدا گذاری است و زمان پخش آن به طور دقیق مشخص نشده است.

فیلمنامه "پرانتز باز" را پوراحمد با همکاری اصغر عبداللهی نوشته است. در خلاصه داستان آن آمده است: یک ساختمان متروکه‌ در گوشه‌ای از شهر که زمانی مسافرخانه قدیمی بوده با حضور آقای گلشهربازسازی می‌شود و به صورت یک مهمانخانه مجلل شروع به کار می‌کند و...این مجموعه در 26 قسمت 60 دقیقه‌ای با حمایت سیمافیلم برای شبکه تهران تولید می‌شود.

اکبر عبدی، رضا کیانیان، مرضیه برومند، مهرانه مهین‌ترابی، مجید سعیدی، ابراهیم آبادی، بهرام شاه‌محمدلو، مهدی احمدی، رضا بابک، عطیه غبیشاوی، محمدرضا ترابی، مالک سراج، امیر غفارمنش، فردوس کاویانی، طناز طباطبایی، فرزین محدث، رحمان باقریان، حسین عابدینی، محمدعلی‌ میاندار، شاهرخ نورمحمدی و مهدی باقربیگی در این مجموعه بازی می‌کنند.

عوامل مجموعه عبارتند از مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، فهیمه ساعی مدیر تولید، مهری شیرازی طراح گریم، احسان بیگلری دستیار اول کارگردان، کیومرث پوراحمد و داریوش بابائیان تهیه‌کنندگان.

کیومرث پوراحمد مجموعه‌های "سرنخ" و "قصه‌های مجید" را کارگردانی کرده است، او فیلم‌های سینمایی "بی‌بی چلچله"، "گل یخ"، "اتوبوس شب"، "خواهران غریب" و "شب یلدا" را در کارنامه دارد.