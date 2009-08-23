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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

عامل ناشنوایی ارثی کشف شد

عامل ناشنوایی ارثی کشف شد

دانشمندان آمریکایی در یک ژن مسئول ناشنوایی در موشها، پروتئینی را شناسایی کردند که از سلولهای حسی گوش محافظت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناشنوایی ارثی در انسان یکی از رایج ترین نقصهای تولد است.

محققان دانشگاه آیوا و ایالت کانزاس از موشها به عنوان مدل تحقیقاتی استفاده کردند چرا که ژنتیک شنوایی این حیوانات آزمایشگاهی شباهت بسیاری به ژنتیک شنوایی انسان دارد.

این دانشمندان کشف کردند که یک جهش ژنتیکی در ژن claudin-9 مسئول این نقص ارثی است.

در حقیقت این جهش ژنتیکی نمی تواند پروتئین عادی claudin-9 را تولید کند. پروتئین claudin-9 برای حفظ توزیع صحیح پتاسیم در داخل گوش ضروری است. بدون توزیع متعادل پتاسیم، سلولهای حسی به وسیله پتاسیم سمی می شوند و این مسئله عامل ناشنوایی ارثی است.

براساس گزارش Plos Genetics، اکنون این دانشمندان قصد دارند نتایج کشف خود را در مورد انسان نیز بررسی کنند.

کد مطلب 934435

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