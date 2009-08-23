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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

چهار هزار واحد مسکونی مهر تسهیلات دریافت کردند

چهار هزار واحد مسکونی مهر تسهیلات دریافت کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل تعاون خراسان جنوبی گفت: خط اعتباری ویژه تسهیلات مسکن مهر به مدیریت شعب بانک مسکن استان اختصاص یافته و این بانک موظف به پرداخت تسهیلات است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانک مسکن باید به تمام تعاونی‌های مسکن مهر که به مرحله دریافت تسهیلات اعم از آماده‌ سازی و ساخت دست یابند تسهیلات آماده ‌سازی به مبلغ 10 میلیون ریال و تسهیلات ساخت به مبلغ 140 میلیون ریال پرداخت کند.

به گفته وی پرداخت تسهیلات آماده‌ سازی قبل از اخذ پروانه و تسهیلات ساخت پس از اخذ پروانه و اجرای فوندانسیون و در سه مرحله پرداخت می ‌شود و تعاونی‌ها می ‌توانند با مراجعه به اداره‌ کل تعاون و تکمیل پرونده در اسرع وقت برای اخذ تسهیلات آماده‌ سازی و ساخت اقدام کنند.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون تعاونی‌های مسکن مهر در استان به تعداد چهار هزار و 149 واحد تسهیلات آماده‌ سازی و ساخت دریافت کرده‌ اند، عنوان کرد: از این تعداد دو هزار و 321 واحد در شهر بیرجند و خوسف، هزار و 192 واحد در شهر قاین، 293 واحد در شهر بشرویه، 739 واحد در شهر فردوس و 300 واحد در شهر سرایان است.

خوشایند از وجود 220 تعاونی مسکن مهر با  12 هزار و 800 نفر عضو خبر داد و خاطرنشان کرد: متقاضیان مسکن مهر استان 27 هزار و 934 نفر است که از این تعداد 13 هزار و 72 نفر واجد شرایط دریافت مسکن در طرح مسکن مهر شناخته شدند.

وی عنوان کرد: با سیاست ‌گذاری‌ های خوب دولت مشکل خاصی در بحث مسکن مهر وجود ندارد و چنانچه تعاونی با مشکل روبرو شد به اداره‌ کل تعاون منعکس کند تا پیگیری‌ های لازم به عمل آید.

کد مطلب 934439

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