به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت ایمنی مساجد و حسینیه ها برای حفظ سلامت شهروندان، کارشناسان سازمان آتش نشانی، رعایت نکات ایمنی به ویژه اصول فنی سیم کشی مساجد را به متولیان آن یادآور شدند.



وی تصریح کرد: نصب سیستم آبرسانی در مساجد، کنترل زنجیر وسایل آویز از جمله پنکه و لوستر، نصب سیستم اعلام حریق اتومات، کپسول خاموش کننده پودری، بازسازی و استفاده از مصالح مرغوب از جمله مواردی است که بایستی در حسینیه‌ها و مساجد مورد توجه جدی متولیان امر قرار گیرد.



وی ادامه داد : در سال گذشته بیش از 750 کپسول آتش نشانی بین مساجد قم توزیع شد.



عسگری افزود: در مرحله دوم بازدیدهای ایمنی از مساجد کلیه مساجد دارای شناسنامه ایمنی خواهند شد که این برنامه برای اولین بار در سطح کشور در بهار قران انجام می‌شود.



وی با اشاره به فعالیت 12 ایستگاه آتش نشانی فعال در سطح شهر قم خاطر نشان کرد: علاوه بر بازدید اولیه که صورت گرفته تمامی ایستگاه‌های سطح شهر موظف شده‌اند که مساجد تحت پوشش حوزه خود را از لحاظ رعایت نکات ایمنی مورد بازدید مستمر قرار دهند.



عسگری افزود: با توجه به اینکه برخی از مساجد تاکنون نسبت به دریافت کپسول آتش‌نشانی اقدام نکرده اند لذا از کلیه متولیان مساجد درخواست می‌گردد جهت دریافت کپسول به دفتر مرکزی سازمان آتش نشانی واقع در ابتدای بلوار شهید کیوانفر مراجعه نمایند.