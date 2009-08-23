سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فضای سیاسی کشور و راه برون رفت از آن، اظهار داشت: ما راه حل مشکلات داخلی را فقط احقاق حقوق ملت از طرق قانونی می دانیم.

وی افزود: در مجموعه نظام مسئولان نیز باید به حق تعیین سرنوشت توسط مردم و پاسخگویی خود به ملت پایبند بوده و آن را صریحا اعلام و نتایج پیگیری ها را نیز به مردم بیان کنند .

مرعشی با بیان اینکه فضای اطلاع رسانی کشور هم باید باز باشد و همه گروه ها و شخصیتهای سیاسی بتوانند در محضر مردم با یکدیگر به بحث و مناظره بنشینند، ادامه داد: همچنین در این فضا باید با تخلفات همه افراد در محاکم صالح قضایی به دقت و بی طرفی رسیدگی شود .

سخنگوی حزب کارگزاران همچنین گفت که برداشتن این گام ها می تواند مقدمه حل مشکلات و اختلافات جاری سیاسی کشور باشد. وی تصریح کرد: مادامی که این اقدامات مد نظر و توجه قرار نگیرد و برخی افراد بی گناه به زندان بیفتند ، هیچ گروه میانجی هم نمی تواند حرکت مفیدی در حل مشکلات انجام دهد.

مرعشی افزود: مسئولان کشور باید به چند پرسش پاسخ دهند و آن اینکه آیا آنان قبول دارند که یک شکاف شکننده بین حاکمیت، مردم و به خصوص نخبگان سیاسی به وجود آمده است و آیا در نهایت حل مشکلاتی که به هر دلیل در پی انتخابات اخیر به وجود آمده به عنوان یک مسئله داخلی مورد توجه قرار خواهد گرفت و یا اینکه قرار است برای همیشه بر این طبل کوبیده شود که این مسائل کار خارجی هاست ؟ اگر اینگونه است باید با روش های امنیتی با آن برخورد شود و در غیر اینصورت باید با تعامل و مذاکره مرتفع گردد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین گفت: تا زمانی که به این سئوالات پاسخ داده نشود، خردمندان کشور نمی توانند به آنان در رفع مشکلات کنونی کمک کنند.