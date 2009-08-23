  1. سیاست
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

پیشنهاد مرعشی درگفتگو بامهر:

پاسخگویی ، فضای باز رسانه‌ای و برگزاری مناظره برای حل مشکلات

پاسخگویی ، فضای باز رسانه‌ای و برگزاری مناظره برای حل مشکلات

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی پایبندی مسئولان به پاسخگویی در برابر ملت، حاکم شدن فضای باز رسانه ای بر نظام اطلاع رسانی کشور و امکان انجام مناظره ها بین گروه ها و شخصیتهای مختلف سیاسی در محضر مردم را سه گام مهم برای حل مشکلات جاری کشور توصیف کرد.

سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فضای سیاسی کشور و راه برون رفت از آن، اظهار داشت: ما راه حل مشکلات داخلی را فقط احقاق حقوق ملت از طرق قانونی می دانیم.

وی افزود: در مجموعه نظام مسئولان نیز باید به حق تعیین سرنوشت توسط مردم و پاسخگویی خود به ملت پایبند بوده و آن را صریحا اعلام و نتایج پیگیری ها را نیز به مردم بیان کنند .

مرعشی با بیان اینکه فضای اطلاع رسانی کشور هم باید باز باشد و همه گروه ها و شخصیتهای سیاسی بتوانند در محضر مردم با یکدیگر به بحث و مناظره بنشینند، ادامه داد: همچنین در این فضا باید با تخلفات همه افراد در محاکم صالح قضایی به دقت و بی طرفی رسیدگی شود .

سخنگوی حزب کارگزاران همچنین گفت که برداشتن این گام ها می تواند مقدمه حل مشکلات و اختلافات جاری سیاسی کشور باشد. وی تصریح کرد: مادامی که این اقدامات مد نظر و توجه قرار نگیرد و برخی افراد بی گناه به زندان بیفتند ، هیچ گروه میانجی هم نمی تواند حرکت مفیدی در حل مشکلات انجام دهد.

مرعشی افزود: مسئولان کشور باید به چند پرسش پاسخ دهند و آن اینکه آیا آنان قبول دارند که یک شکاف شکننده بین حاکمیت،  مردم و به خصوص نخبگان سیاسی به وجود آمده است و آیا در نهایت حل مشکلاتی که به هر دلیل در پی انتخابات اخیر به وجود آمده به عنوان یک مسئله داخلی مورد توجه قرار خواهد گرفت و یا اینکه قرار است برای همیشه بر این طبل کوبیده شود که این مسائل کار خارجی هاست ؟ اگر اینگونه است باید با روش های امنیتی با آن  برخورد شود و در غیر اینصورت باید با تعامل و مذاکره مرتفع گردد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین گفت: تا زمانی که به این سئوالات پاسخ داده نشود، خردمندان کشور نمی توانند به آنان در رفع مشکلات کنونی کمک کنند.

کد مطلب 934441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها