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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

بیشترین سرمایه گذاری بانک صادرات چهارمحال و بختیاری در بخش تولید است

بیشترین سرمایه گذاری بانک صادرات چهارمحال و بختیاری در بخش تولید است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس بانک صادارت چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین سرمایه گذاری بانک صادرات این استان در بخش تولید، خدمات و صنعت است.

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال گذشته 3،187میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک صادرات به مردم این استان پرداخت شده است.

 وی افزود: در بخش کشاورزی 484میلیارد ریال، در بخش صنعت یک هزار و 88 میلیارد ریال، در بخش ساختمان و مسکن 487میلیارد ریال، در بخش بازرگانی و متفرقه 979 میلیارد ریال، در بخش سرمایه گذاری مستقیم 148میلیارد ریال و در بخش صادرات 441میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی بیان داشت: از نظر میزان پرداخت تسهیلات سال 87 نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته ایم و دلیل این موضوع پرداخت وامهای بنگاه های زود بازده بوده است.

حسینعلی شهریاری اذعان داشت: بانک صادرات یکی از قدیمی ترین بانکهای این استان است و نقش مهمی در به وجود آمدن شهرکهای صنعتی در سطح استان و کارخانه ها داشته است و هر کالایی که در شهرکهای صنعتی تولید می شود، بانک صادرات در آن سهم داشته است.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین تسهیلات پرداختی به شیر پگاه، نگار سنگ، شرکت ورق خودرو، شرکت نهان گل، شرکت برفاب و پاک پویا شیمبار اختصاص داده شده است. 

کد مطلب 934442

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