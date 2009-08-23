مسابقات بین المللی وزنه برداری جام برومند به تعویق افتاد

عباس رحیمی، رئیس هیئت وزنه برداری مازندران ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: باتوجه به اینکه مکاتبات اولیه و دعوتنامه به چندین کشور برای حضور در این رقابتها ارسال شده بود به واسطه شیوع آنفلوآنزای خوکی به احتمال فراوان این مسابقات برگزار نخواهد شد..

وی با بیان اینکه این مسابقات قرار بود طی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه در بابل برگزار شود، خاطرنشان کرد: تلاش هیئت وزنه برداری این بوده که به پاس زحمات قهرمان ارزنده کشورمان مرحوم برومند در صورتی که این مسابقات در زمان مقرر برگزار نشود حتما در موعد دیگری در قالب یک تورنمنت بین المللی در آینده برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مقام نائب قهرمانی وزنه برداران نوجوان مازندران در مسابقات کشوری زنجان افزود: وزنه برداران مازنی با کسب دو مدال طلا و چهار برنز پس از اردبیل نائب قهرمان شده و خوزستان نیز در این رقابت ها سوم شد.

رحیمی افزود: محسن غزالیان و سجاد مولایی دو مدال طلا و مرتضی بیگلری، علی اسدی، روزبه دانش زاد و هانی محمد علی زاده مدال برنزاین مسابقات را کسب کردند.

به گفته وی ، پس از چندین سال وزنه برداران مازندران در سبک وزن ها صاحب مدال شده و این پیروزی برای آینده وزنه برداری استان می تواند نوید بخش باشد.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران در خصوص میزبانی سومین دوره المپیاد ایرانیان گفت: سومین دوره مسابقات وزنه برداری المپیاد ایرانیان در رده سنی جوانان به میزبانی مازندران طی روزهای 5 تا 9 بهمن ماه در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار می شود و از هم اکنون ورزشکاران منتخب استان برای قهرمانی این دوره ها در اردوی آمادگی به سر می برند.

رحیمی در پایان از حضور تیم های نوجوانان و جوانان مازندران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور اعلام و خاطرنشان کرد: با توجه به حضور وزنه برداران با تجربه و ارزنده مازندرانی ورزشکاران این خطه مدعیان لیگ دسته اول کشور محسوب می شوند و با حضور این وزنه برداران می توان برای قهرمانی کشور امیدوار بود.