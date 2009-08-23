آلمان اجرای لیسانس 3 واحد پتروشیمی را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نشست مشترک مسئولان پتروشیمی و شرکت بازل تمامی موارد فنی 3 طرح پتروشیمی ممسنی، بروجن و دهدشت با شرکت بازل نهایی و مراحل انجام لیسانس و دانش فنی پروژه توسط شرکت آلمانی به طور رسمی آغاز شد.

پیش بینی می شود ظرف مدت سه ماه آینده اسناد اولیه پروژه و اسناد نهایی قسمت A در هشت ماه و قسمت B در 12 ماه آینده صادر و تحویل می شود.

به گزارش مهر، در سفر استانی هیئت دولت به استان فارس در اردیبهشت ماه سال 86 مصوبه ای برای احداث یک واحد تولید پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال در نور آباد ممسنی صادرشده بود.

پتروشیمی ممسنی از جمله طرح های منطقه دنا شامل 5 طرح پتروشیمی های دهدشت، چهارمحال بختیاری، کازرون، ممسنی و گچساران است. خوراک واحدهای پتروشیمی منطقه دنا از پتروشیمی گچساران با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون تن اتیلن تامین می شود.

