145 هزار تن گندم و جو در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع ناظران برداشت غلات خراسان جنوبی با اشاره به برداشت غلات از سطح 60 هزار و 160 هکتار از اراضی استان در نیمه اول مردادماه سال جاری افزود: در خراسان جنوبی 40 هزار و 510 هکتار سطح زیرکشت گندم و 19 هزار و 650 هکتار سطح زیر کشت جو وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این میزان سطح زیر کشت گندم در مجموع 97 هزار و 224 تن گندم و از سطح 19 هزار هکتار جو نیز 48 هزار و 535 تن جو تولید می‌شود، اظهار داشت: متوسط عملکرد گندم در استان بین دو هزار و 200 تا دو هزار و 600 کیلوگرم در هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی متوسط عملکرد جو در استان را دو هزار و 470 کیلوگرم در هکتار دانست و بیان کرد: از کل تولید جوی استان حدود 20 هزار تن جو تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

زاری افزود: تعداد کل کمباینهایی که کار برداشت غلات در استان را برعهده داشتند 51 دستگاه بوده که از این تعداد 31 دستگاه بومی و 20 دستگاه دیگر مهاجر هستند و همچنین تعداد 206 دروگر نیز کار برداشت گندم را برعهده داشتند.

وی عنوان کرد: مبلغ یک ‌میلیارد و 137 میلیون ریال برای خرید لوازم یدکی به‌منظور راه‌اندازی کمباین‌های برداشت غلات در استان هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه نظارت بر برداشت صحیح غلات اظهار داشت: تعداد 32 گروه ناظر بر امر برداشت غلات فعالیت داشته ‌اند که وظیفه آنان بازدید از دستگاه‌های برداشت از لحاظ ضدعفونی و جلوگیری از ریزش غلات بوده است.

زاری ارزش اقتصادی غلات تولیدی استان در سال جاری را 737 میلیارد و 426 میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: امسال دولت نرخ خرید تضمینی گندم را از قرار کیلویی سه هزار و 50 ریال با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید اعلام کرد.

وی بیان داشت: در سال زراعی جاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان با هدف افزایش تولید مقدار 856 تن انواع بذور اصلاح شده گندم، توزیع انواع کودهای شیمیایی، ارائه مشورتهای فنی و آموزشهای لازم در زمینه مسائل کاشت، داشت و برداشت و اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان انجام شده است.