مسلمانان نیویورک مرکز توزیع افطاری رایگان تشکیل دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روک ناو، افطاری شبهای ماه مبارک رمضان در یونان از سوی مرکز فرهنگی مسلمانان روچستر فراهم می‌شود که نخستین مراسم آن شب گذشته با حضور داوطلبانی که در پارکینگ فروشگاه گریس ریدج کمک می‌کردند برگزار شد.

مراسم امسال در محلی بزرگتر برگزار شده که ظرفیت 250 نفر برای ارائه افطاری را دارد که این ظرفیت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

ابراهیم اونال نایب رئیس مرکز فرهنگی اسلامی روچستر در رابطه با برگزاری این مراسم افطاری رایگان گفت: این افطاری‌ها راهی برای گردهم جمع کردن ساکنان این محله و حتی محله‌های اطراف برای افطار کردن هنگام غروب آفتاب است. غیرمسلمانان نیز در این نقطه گردهم جمع شده و در غذایی که فراهم شده سهیم می‌شوند.

وی همچنین افزود: شرکت‌کنندگان در این مراسم افطاری پرسشهایی درباره افطار مطرح کرده و ما برای آنها اسلام و فرهنگ اسلامی را توضیح می‌دهیم.

نایب رئیس این مرکز فرهنگی با اشاره به تلاشهای داوطلبانه برای تهیه این افطاری ها اظهار داشت: ما همواره تلاش کرده‌ایم که بهترین غذاهای سنتی خود را در این ماه میان مردم توزیع کنیم.

سنتاتور ایالتی جوزف روباخ مراسم توزیع افطاری رایگان را افتتاح کرد.

براساس اعلام انجمن اسلامی شمال امریکا اقلیت شش تا هفت میلیونی مسلمانان امریکا ماه رمضان را از روز 31 مرداد ماه آغاز کرده‌اند.