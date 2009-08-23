علی حامد مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: چنانچه فاکتورهای وسعت، جمعیت، میزان زایر و گردشگر و همچنین گردشگران غیرایرانی را در نظر بگیریم مشهد به عنوان اولین کلانشهر مذهبی جهان شناخته خواهد شد.

سخنگوی شهرداری مشهد به افتتاح رسمی مرکز مدرن ومتفاوت ارتباطات مردمی 137 درآینده ای نزدیک اشاره کرد و افزود: اولین طرحی که در آینده‌ای نزدیک افتتاح خواهد شد مرکز ارتباطات مردمی 137 است که به مدت سه هفته کار آزمایشی خود را شروع کرده و در حال حاضر این مرکز به صورت سه شیفته پاسخگوی شهروندان است به طوری که در حال حاضر صد درصد افرادی که با این مرکز تماس گرفته اند از عملکرد این مرکز رضایت خاطر داشته اند.

وی در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرای کمیته نامگذاری شهر مشهد افزود: این آیین‌نامه در اختیار شورای شهر قرار گرفته است و با تصویب آن دیگر خیابان‌های اصلی همنام در شهر مشهد نخواهیم داشت.

حامد مقدم گفت: حذف عناوین شمالی و جنوبی یا شرقی و غربی از نام خیابان‌های شهر مشهد در راستای این آیین نامه انجام و مطمئنا تحولی در این خصوص انجام خواهد شد.

وی افزود: طرح شهریاران کودک و نوجوان از مهر ماه شروع شده و سعی داریم از طریق آن و با استفاده از کودکان و نوجوانان پیام‌های خود را به خانواده‌ها برسانیم.

حامد مقدم تصریح کرد: در این طرح برای کودکان و نوجوانان کارت شهریار صادر می‌شود.

سخنگوی شهرداری مشهد از افتتاح طرح تاسیس اولین باشگاه وبلاگ نویسان شهر مشهد یاد کرد و افزود: برای افتتاح این طرح منتظر حضور مسوولان کشوری در شهر هستیم.

وی در ادامه از طرح های ایجاد تولیدات گسترده محصولات رادیویی و تلویزیونی، صفحه شهریاران در روزنامه شهرآرا، ایستگاه بلوتوث، راه‌اندازی سایت مشهد، ارتباط ویژه با NGOها، نصب هفته‌نامه در اتوبوس‌ها و مساجد و همچنین پیگیری راه‌اندازی رادیو پیام یاد کرد و افتتاح آن را طی هفته های آتی اعلام کرد.

سخنگوی شهرداری مشهد در تشریح وضعیت پروژه‌های شهر گفت: امروز در حال اجرای 78 پروژه عمرانی در سطح شهر هستیم و تمام پروژه‌ها با سرعت قابل قبولی در حال اجراست.

وی با ابراز رضایت از سرعت پروژه میدان شهدای مشهد گفت: به علت وجود ریزپروژه‌های فراوان در این پروژه بزرگ شهری مشکلات عدیده‌ای برای تملک اراضی داریم.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال بخش دیگری از ریزپروژه‌های پروژه میدان شهدا افتتاح خواهد شد و پیش‌بینی ما برای افتتاح پروژه در سال 1390 محقق خواهد شد.

حامد مقدم در رابطه با سرانه فضای سبز شهر افزود: این روند دو سال پیش حدود 6 متر مربع بوده که در حال حاضر به 9.6 متر مربع برای هر نفر رسیده است.

وی افزود: شهرداری برای هر شهروند مشهدی سالانه 150 هزار تومان هزینه می‌کند در حالی که شهروندان از محل عوارض نوسازی فقط 11 هزار تومان آن را پرداخت می‌کنند.

سخنگوی شهرداری مشهد در رابطه با وضعیت مدیرعامل شرکت قطار شهری نیز گفت: در حال حاضر معاون حمل و نقل شهردار، مسئولیت سرپرستی شرکت قطار شهری را نیز بر عهده دارد ولی در آینده‌ای نزدیک مدیرعامل این شرکت معرفی خواهد شد و شهردار نیز این موضوع را مد نظر دارد.