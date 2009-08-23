نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی کشور در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی معاون فرهنگی اداره کل ارشاد مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: در نمایشگاه امسال که شامل 50 غرفه بوده موسسات فرهنگی و علوم قرآنی و ناشران قرآنی از استان های مازندران، تهران، اصفهان و قم آثار خود را در زمینه علوم و کتب قرآنی، نرم افزارهای قرآنی و محصولات فرهنگی و هنری مرتبط با فرهنگ قرآنی به نمایش عموم می گذارند.

وی افزود: اجرای تواشیح، ارائه عملکرد موسسات قرآنی، بزرگداشت شب های قدر، همایش های قرآنی و تجلیل از خادمان قرآن کریم مازندران از دیگر برنامه های نمایشگاه امسال به شمار می رود.

وی با اشاره به استقبال خانواده های مازندرانی از نمایشگاه های قرآن افزود: خانواده ها به ویژه نسل جوان می توانند بسیاری از نیازهای قرآنی خود را در این نمایشگاه تامین کنند.

عزیززاده گرجی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از توزیع 93 میلیون تومان اعتبار میان 18 موسسه قرآنی در مازندران خبر داد و گفت: این اعتبار در راستای خرید تجهیزات در اختیار این موسسات قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: مدیران عامل 18 موسسه قرآنی مازندران در مرکز مهدویت مسجد جمکران قم، دوره های آموزشی را فراگرفتند.