اعتبارات بخش هنر در کشور بسیار ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حسین پارسایی ظهر یکشنبه در جمع هنرمندان این شهرستان دغدغه هنرمندان را در کم بودن اعتبارات بخش هنر تایید کرد و افزود: عشق و علاقه هنرمند است که در همه زمینه ها کار می کند و متولیان و دولتمردان که سهمی در مدیریت بودجه دارند هنوز با برخورد قاطع هنرمندان مواجه نشده اند.

معاون مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد گفت: مادامی که در کشور ما سهم اعتبارات فرهنگی بودجه کل کشور از نیم درصد هم کمتر باشد هنرمندان ما با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

پارسایی با انتقاد از اینکه بودجه کلان جهت تیم های ورزش فوتبال کشور هزینه کنیم و در کنار آن پس از بازیها خسارتهای میلیاردی به اموال دولتی و مردمی را پرداخت می کنیم، گفت: حلقه مفقوده ای که فرهنگ یک شهروند است را باید تقویت کنیم تا در فرهنگ عمومی روند مثبت آن را ببینیم.

پارسایی در ادامه اعتبارات بخش هنر را با بیش از 200 هزار هنرمند در این حوزه ناچیز و تاسف بار خواند و گفت: در کنار آن با یک حساب کوچک کمک های شایان دولت را به دو تیم سرشناس فوتبال در کشور می بینیم که به سهم فرهنگ با این تنوع و تمدن غیرقابل مقایسه است.

معاون مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد گفت: سهم فرهنگ اگر در جای خودش انجام نشود خسارتش در بدنه جامعه غیرقابل جبران است.

وی مظلومیت را شامل همه هنرها دانست و گفت: باید هنرمندان دل نوشته های خود را از سراسر کشور تبدیل به یک دل نوشته به مجلسیان و دولتمردان ارائه دهند زیرا اگر این رویه در دولت دهم ادامه پیدا کند موجب دلسردی هنرمندان می شود.

پارسایی در ادامه افزود: با توجه به اینکه کشور اسلامی ایران کشور ثروتمندی است و هنر ما افتخارات زیادی در بخش های بین المللی بدست آورده است باید بیشتر از اینها تا جایی که در شان هنرمندان است، اهمیت قائل شویم.

در ابتدای مراسم روشندل رئیس اداره کل ارشاد کاشمر به بیان فعالیت های هنری گروههای مختلف هنری پرداخت و خواستار توجه بیشتر به بخش هنر خصوصا شهر کاشمر با داشتن پتانسیل های فراوانی شد.

در ادامه محمد ناصری کارگردان مطرح خراسان رضوی و کشوری تئاتر به نمایندگی از کلیه هنرمندان به بیان مشکلات بخش هنر در شهرستان و کشور و استان پرداخت.