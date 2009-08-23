  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

همایش "هیئت شرعی مجلس خدمات مالی اسلامی" برگزار شد

همایش "هیئت شرعی مجلس خدمات مالی اسلامی" برگزار شد

همایش بین المللی "هیئت شرعی مجلس خدمات مالی اسلامی" با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جده عربستان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، 179 بانک مرکزی اسلامی و غیراسلامی سراسر جهان عضو مجلس خدمات مالی و اسلامی هستند .

مرکز این مجلس در مالزی است و این همایش به منظور بررسی عقد بیمه تجاری و مشکلات آن برگزار شد.

در این همایش آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ریاست سومین نشست آن را بر عهده داشت و شرکت کنندگان طرح عقد بیمه اسلامی را پیشنهاد و جایگزین عقد بیمه تجاری خواهند کرد .

نشست دیگری با عنوان "بررسی ضوابط اشرافی بانکداری اسلامی " از سوی مجلس خدمات مالی اسلامی به مدت یک هفته در مکه مکرمه برگزار خواهد شد .

مجلس خدمات مالی اسلامی یک هیئت بین المللی است که وظیفه آن تهیه معیارهای توسعه و تقویت صنعت خدمات مالی اسلامی است . این وظیفه از راه دور معیارهای نظارتی و اصول هدایت این صنعت که شامل بخش بانکها ، بازار پول و بیمه اسلامی است محقق می شود .

این همایش با حضور نمایندگانی از کشورهای سوریه، سودان، مالزی، عربستان، ایران، تونس و مصر 31 مرداد و اول شهریور در جده عربستان برگزار شد .

کد مطلب 934462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها