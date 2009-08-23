همایش "هیئت شرعی مجلس خدمات مالی اسلامی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 179 بانک مرکزی اسلامی و غیراسلامی سراسر جهان عضو مجلس خدمات مالی و اسلامی هستند .

مرکز این مجلس در مالزی است و این همایش به منظور بررسی عقد بیمه تجاری و مشکلات آن برگزار شد.

در این همایش آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ریاست سومین نشست آن را بر عهده داشت و شرکت کنندگان طرح عقد بیمه اسلامی را پیشنهاد و جایگزین عقد بیمه تجاری خواهند کرد .

نشست دیگری با عنوان "بررسی ضوابط اشرافی بانکداری اسلامی " از سوی مجلس خدمات مالی اسلامی به مدت یک هفته در مکه مکرمه برگزار خواهد شد .

مجلس خدمات مالی اسلامی یک هیئت بین المللی است که وظیفه آن تهیه معیارهای توسعه و تقویت صنعت خدمات مالی اسلامی است . این وظیفه از راه دور معیارهای نظارتی و اصول هدایت این صنعت که شامل بخش بانکها ، بازار پول و بیمه اسلامی است محقق می شود .

این همایش با حضور نمایندگانی از کشورهای سوریه، سودان، مالزی، عربستان، ایران، تونس و مصر 31 مرداد و اول شهریور در جده عربستان برگزار شد .