ایتام غرب استان تهران تسهیلات بانکی دریافت می کنند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طی جلسات متعدد و مشترک بین مدیران بانک و معاونان و کارشناسان کمیته امداد تفاهمنامه ارائه خدمات و تسهیلات به ایتام منعقد شد.

وی ادامه داد: طرح حساب پس انداز آتیه فرشتگان پس از امضای این تفاهمنامه اجرا و پیش بینی می شود در کاهش مشکلات ایتام تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: با توجه به اینکه مبالغ اهدایی پس از دریافت از حامیان به طور مستقیم به حساب ایتام واریز می شود و کمیته امداد هیچ گونه مدیریتی بر نحوه هزینه کرد این مبالغ ندارد و نیز هیچ گونه پس اندازی برای آینده یتیم صورت نمی پذیرد، طرح حساب پس انداز آتیه فرشتگان را به صورت جدی مد نظر قرار دادیم.

عروجی خاطرنشان کرد: در این راستا با برگزاری جلسات با حامیان و توجیه اهداف طرح در خصوص نحوه راه اندازی این حساب سپرده، توضیحات ارائه و مقرر شد به صورت فصلی و مقطعی، گزارشی از حساب مد نظر جهت اطلاع به حامی ارائه شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران با اشاره به نحوه معرفی ایتام به بانک جهت افتتاح حساب گفت: در نظر داریم ضمن در جریان قرار دادن این عزیزان از افتتاح چنین حسابی ترتیبی اتخاذ می شود تا فرد مد نظر بدون مجوز کمیته امداد حق برداشت وجه از حساب مذکور را تا سن 18 سالگی نداشته باشد.

وی یادآور شد: طبق موافقتهای صورت گرفته با بانک مقرر شد، همانگونه که افتتاح حساب توسط کمیته امداد صورت می پذیرد مسدود کردن و تسویه حساب نیز توسط این کمیته انجام شود.