آمریکا نام مظنونین تروریستی را در اختیار صلیب سرخ قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز این مطلب را به نقل از مقامات دولت آمریکا منتشر کرده و می نویسد : تغییردر سیاستهای ارتش آمریکا و افشای مشخصات فردی مظنونین بازداشت شده در افغانستان و عراق، از ابتدای ماه جاری میلادی و بدون اینکه خبری از آن در رسانه ها منتشر شود، آغاز شد.

بر اساس این اقدام، صلیب سرخ مجوز دسترسی به منابع اطلاعاتی درباره جنگجویان خارجی بازداشت شده در عراق و افغانستان که هم اکنون در بازداشتگاه و یا زندانهای مخفی در این دو کشور و یا سایر نقاط جهان نگهداری می شوند را خواهد داشت.

در همین رابطه یکی از افسران ارشد ارتش آمریکا به این روزنامه گفت : مشخصات افرادی که در زندانهای مخفی "بلد" عراق و "بگرام" افغانستان نگهداری می شوند ظرف دو هفته آینده در اختیار صلیب سرخ قرار می گیرد.

روزنامه تایمز چاپ لندن نیز با انتشار خبری در همین رابطه نوشت : هم اکنون 30 تا 40 نفر در زندان مخفی آمریکا در عراق در بازداشت هستند. اما هیچ آماری درباره تعداد زندانیان حاضر در زندان بگرام افغانستان وجود ندارد.

این در حالی است که "برایان وایتمن" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) اعلام کرد که نمی تواند در این رابطه سخن بگوید.

خبر همکاری آمریکا با صلیب سرخ درباره زندانیان در حالی منتشر می شود که روز گذشته جزئیات جدیدی از نحوه شکنجه زندانیان توسط زندانبانان آمریکایی منتشر شد.

در حالی که شکنجه زندانیان از سوی اغلب گروه های محکوم شده اما "مایکل هایدن" رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با مفید توصیف کردن شیوه های بازجویی برای گرفتن اطلاعات از زندانیان به وجود شکنجه در زندان های این کشور اذعان کرد.

هایدن پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته بود: شیوه های بازجویی از زندانیان که به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته موفقیت آمیز و در مبارزه با تروریسم و القاعده مؤثر بوده و همچنین در حفظ امنیت شهروندان آمریکایی نیز کارایی داشته است.