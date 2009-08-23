به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران افزود: نیروی انتظامی در حوزه ترافیک سیاستگذار نیست. هر چند نظر کارشناسی خود را درباره یکطرفه شدن خیابان ولیعصر ارائه کرده‌ایم. در این باره شهرداری تهران باید پاسخگو باشد.

یکطرفه کردن خیابان ولیعصر به منظور حفظ امنیت صدا و سیما شایعه است

وی یکطرفه کردن خیابان ولیعصر به منظور حفظ امنیت صدا و سیما را شایعه دانست و افزود: این موضوع واقعیت ندارد و هدف از یکطرفه کردن خیابان ولیعصر گسترش حمل و نقل عمومی است. مشکلات یکطرفه شدن در خیابان ولیعصر را در خیابان نارمک هم شاهد بودیم که پس از رفع برخی نواقص مشکلات برطرف شد.

سردار احمدی ‌مقدم تأکید کرد: بهتر است ترجیحمان گسترش حمل و نقل عمومی باشد و خدمات اتوبوسها را باید به نحو شایسته‌ای ارتقاء دهیم.

فرمانده ناجا گفت: یکطرفه کردن خیابان آفریقا از شمال به جنوب راهکار مناسبی برای جبران ترافیک خیابان ولیعصر و مسیر جایگزین این خیابان است. پیش از این خیابان ولیعصر و آفریقا محلی برای پرسه زدن بی‌مورد برخی افراد بود.

وی ادامه داد: بحث استاندارد بودن خودروها مورد توجه پلیس است و خودروسازان باید استانداردهای لازم را رعایت کنند. اگر خودرویی استانداردها و ایمنی لازم را نداشته باشد پلیس برای این خودرو محدودیت ایجاد می‌کند.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه اظهار داشت: برخی خودروها برای جاده‌ها و بزرگراه‌ها مناسب نیستند و فقط برای تردد در سطح شهر ساخته شده‌اند. امیدواریم خودروسازان هر چه زودتر استانداردهای لازم را برای افزایش ایمنی خودروها به کار ببرند.

وی گفت: نحوه حمل خودروهای متخلف به پارکینگ نباید موجب خسارت به خودروها شود. اگر فرد یا افرادی خودرویشان در این ارتباط خسارت دیده به پلیس راهور مراجعه کرده یا با 197 تماس بگیرند.

سردار احمدی‌مقدم گفت: متوقف کردن و ترخیص خودروها در سال جدید تصحیح شده و جرثقیل‌های حمل کننده ضامن سلامت خودروها هنگام حمل آن هستند اما توصیه پلیس رعایت قوانین توسط شهروندان است.

پلیس بی‌دلیل کسی را تفتیش بدنی نمی‌کند

سردار احمدی‌مقدم درباره تفتیش بدنی برخی شهروندان گفت: پلیس بی‌دلیل کسی را تفتیش بدنی نمی‌کند مگر مظنون باشد. این خبر که پلیس بی‌دلیل برخی افراد را در برخی نقاط تهران تفتیش کرده واقعیت ندارد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: ارسال ایمیل جرم نیست اما اگر با استفاده از ارسال ایمیل اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد دستگاه قضایی تصمیم خواهد گرفت.

شایعات مطرح شده درباره خداحافظی من از نیروی انتظامی کذب است

سردار احمدی مقدم اظهار داشت: اینکه نیروی انتظامی را ترک خواهم کرد واقعیت ندارد، حکم اولیه فرماندهی بنده سه ساله بود که سال گذشته به مدت دو سال دیگر تمدید شد. این شایعات از مدتها پیش مطرح بوده و ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: تغییرات در معاونتهای نیروی انتظامی روال عادی دارد و با توجه به اینکه حدود 60 مدیر و معاون در نیروی انتظامی داریم در طی سال حداقل چندین مورد تغییر خواهیم داشت.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: موضوع شلوارهای موهن یک غفلت بود که نیازی به مطرح شدن نداشت. البته پلیس اماکن در حال بررسی این موضوع است.