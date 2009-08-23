300 میلیارد ریال خسارت به جنگلهای چهارمحال و بختیاری وارد شد

رئیس اداره فنی جنگل داری وجنگلکاری منابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: خشکسالی سال 87 تاثیر و پیامدهای مخربی برای عرصه های جنگلی استان داشته است.

جزایری کاهش رطوبت خاک، کاهش رشد متوسطه جنگل، کاهش نفوذ پذیری خاک و گسترش امراض و آفات در جنگلها را از جمله تاثیرات خشکسالی دانست.



وی افزود: سهم سرانه جنگلهای استان چهار دهم و در کشور دو دهم و و در جهان هشت دهم هکتار است.

این مسئول سرانه جنگل استان دو برابر سرانه کشور دانست و خاطرنشان کرد: مهمترین علل تخریب جنگلهای استان، حضور مردم در عرصه های جنگل، رشد فزاینده جمعیت و وابستگی کامل جنگل نشینان به جنگل، حضور دام مازاد بر ظرفیت در جنگلهای استان و تبدیل جنگل به اراض زراعی برشمرد.

وی با بیان اینکه 19 جامعه جنگلی با 64 گونه درخت و درختچه در این استان شناسایی شده است، عنوان کرد: بلوط غرب اصلی ترین این گونه و گونه های بنه، ارس، بادام، نارون، افرا، کیکم و .. را از مهمترین گونه های این استان دانست.

