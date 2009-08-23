اعزام زائران به عتبات عالیات از سوریه از دو هفته دیگر

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعزام رسمی زائران از سوریه به عتیات عالیات عراق نیز از مهر ماه قطعی شده است که اجرایی خواهد شد.

براساس اعلام سازمان حج و زیارت، زائران ایرانی که با تورهای هوایی به دمشق سفر می کنند از مرز مشترک سوریه و عراق راهی بقاع متبرکه اهل بیت (ع) در عراق خواهند شد. زائران عتبات عالیات پس از زیارت شهرهای مقدس از جمله کاظمین، کربلای معلا و نجف اشرف از راه زمینی راهی کشور می شوند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج در مورد هزینه سفر به عتبات از سوریه تاکید کرد: هزینه این سفر کمتر از قبل خواهد بود و علت آن نیز کوتاه شدن مسافت سفر است.

اکبری با اشاره به اینکه در گذشته سفر به لبنان به صورت متفرقه انجام می شد اما از این پس این امر در قالب کاروانهای حج و زیارت صورت می گیرد، گفت: از این پس زائران با مسئولیت سازمان حج سفر یک روزه به لبنان خواهند داشت.