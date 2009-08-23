استمداد از خیرین برای آزادی 180 زندانی جرایم غیرعمد در تبریز

حجت الاسلام حسین نوبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در پیش بودن جشن گلریزان، ستاد دیه آذربایجان شرقی امیدوار است، مردم نوعدوست و مومن به ویژه خیرین استان با کمکهای نقدی خود به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در زندان تبریز یاری کنند.

وی با اشاره به تعداد زندانیان جرایم غیرعمد افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، علاوه بر تعداد 180 زندانی جرایم غیرعمد مانند تصادفات و... تعداد 30 زندانی نفقه، 17 زندانی چک و 60 زندانی مهریه نیز به عنوان زندانیان مالی در زندان تبریز محبوس هستند.

نوبری با بیان اینکه برای آزادی زندانیان در جشن گلریزان، 180 زندانی جرایم غیرعمد در اولویت قرار دارند، افزود: برای آزادی این افراد و بازگشت آنها به آغوش خانواده هایشان حدود سه میلیارد تومان پول نیاز است.

مدیرعامل ستاد دیه آذربایجان شرقی با اشاره به مسئولیت انسانی شهروندان در خصوص جامعه اسلامی افزود: حتی کمترین کمک های مالی هموطنان نیز می تواند با جمع شدن دیگر کمک های نقدی، به آزادی یک زندانی و آغاز زندگی مجدد وی کمک کند.

نوبری با بیان اینکه ستاد دیه نیز تمام توان خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به کار می بندد، یادآور شد: حتی اگر یک سوم سه میلیارد تومان تامین شود، این ستاد می تواند رضایت شاکیان 180 نفر زندانی جرایم غیرعمد را که عمدتا مربوط به تصادفات و نبود بیمه نامه است کسب کرده و آنها را آزاد کند.

وی با بیان اینکه جشن گلریزان در تبریز اواسط ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: هموطنان و همشهریان مومن و خیر تبریز می توانند کمکهای نقدی خود را به این ستاد تحویل داده و یا خود شخصا اقدام به آزادی زنداینان نمایند.

در همین حال، مجتبی زادصادق، مدیرعامل جمعیت حمایت از زندانیان تبریز نیز اعلام کرد: به همت خیرین تبریزی، تعداد 85 نفر از مددجویان زندان تبریز با پرداخت یکصد میلیون تومان از زندان آزاد شدند.

وی همچنین از طرح اطعام زندانیان و خانواده های آنها در سفره افطاری ماه مبارک رمضان در زندان تبریز خبر داد و افزود: در طول این ماه مبارک، با همت خیرین آذربایجان شرقی برای تعداد 9 هزار و 200 مددجو و خانواده های زندانیان تبریز بر سر سفره افطار می نشینند.

زادصادق تصریح کرد: بر اساس این طرح، به منظور ملاقات و دیدار زندانیان و خانواده هایشان در ماه مبارک رمضان، هر شب برای 280 نفر سفره افطاری ترتیب داده می شود.

مدیرعامل جمعیت حمایت از زندانیان تبریز در ادامه با اشاره به دیگر فعالیتهای انجام شده برای حمایت از مددجویان زندان تبریز گفت: با رایزنی های انجام شده و موافقت مقامات قضائی استان، تعداد 32 نفر از زندانیان مددجوی زندان تبریز برای تامین نیازهای خود و خانواده اشان در واحدهای مختلف خدمات شهری اشتغال یافته و درخواست کار 60 نفر دیگر از واجدین شرایط نیز موافقت شده است.

زادصادق با تقدیر از کمکهای خیرین تبریزی به مددجویان و خانواده های آنان یادآور شد: طی سال گذشته تعداد 28 نفر از فرزندان زندانیان با مساعدتهای مردمی تشکیل خانواده و زندگی داده اند.

وی با اشاره به دیگر کمکهای صورت گرفته برای خانواده های زندانیان خاطرنشان کرد: تنها در سال گذشته برای 28 هزار نفر از فرزندان مددجویان مساعدت های کمک درسی از جمله لوازم التحریر، کتاب و ... انجام شده است.