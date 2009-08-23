دفتر طنز حوزه هنری در 20 استان کشور راه اندازی شده است

ناصر فیض در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دفاتر طنز حوزه هنری با هدف شناسایی و هدایت طنزپردازان و بالابردن سطح علمی آنها در 20 مرکز استان راه اندازی شده است.

وی از برگزاری چهارمین جشنواره سراسری طنز مکتوب در رشته‌های شعر، نثر، مقاله، داستان کوتاه و فیلمنامه کوتاه در دو بخش آزاد و بخش ویژه "با موضوع اصلاح الگوی مصرف" در آبان ماه جاری خبر داد و افزود: این جشنواره در جهت بالابردن سطح علمی و نقد و بررسی آثار طنز کشور موثر است.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری کشور کیفیت جشنواره طنز خارستان کرمان را مناسب خواند و عنوان کرد: این مراسم یکی از بزرگترین جشنواره های طنز کشور است که آثار شگفت انگیزی نیز به دبیرخانه خارستان ارسال شده است.

فیض بر ادامه برگزاری جشنواره های طنز در کشور تاکید کرد و ادامه داد: اساس طنز اعتراض است و عمق فاجعه را نشان می دهد و بر اصل درست شدن موضوعی تلاش می کند.