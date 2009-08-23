اجرای 31 برنامه هفته دفاع مقدس در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در گرگان افزود: رژه یگانهای مسلح، صبحگاه مشترک، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری نمایشگاه و کنگره شعر و ... از جمله این برنامه ها است.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه با حضور خانواده های شهید، راویان توانمند دفاع مقدس، آزادگان و ایثارگران و همچنین ساخت برنامه های تولیدی از شاخصترین سرداران شهید و برگزاری میزگرد را از جمله برنامه هایی دانست که می تواند تاثیر عمیق و جدی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه همه و به ویژه ایثارگران، جانبازان و حتی نخبگان است که این ارزشهای دفاع مقدس را برای نسل جوان تبیین کنند.

به تاکید محمودزاده، هفته دفاع مقدس هفته روشنی و شکوفایی ایمان انسانی است و ایمان خالصانه و ایستادگی تا پای جان از عناصر اصلی پیروزی در دفاع مقدس بوده است.

استاندار گلستان بیان داشت: در برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس دقت شود تا عناصر محتوایی و نرم افزاری مدنظر قرار گیرد تا برنامه ها از لحاظ محتوایی غنای کافی را داشته و برای نسل جدید که بیشتر با آن زمان فاصله گرفته اند، جذاب باشد.

در این جلسه کارگروه های هشت گانه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در گلستان تعیین شدند که شامل، کارگروه حفاظت و امنیت با مسئولیت نیروی انتظامی، کارگروه فرهنگی با مسئولیت سازمان تبلیغات، کارگروه نظامی با مسئولیت سپاه است.

همچنین کارگروه پشتیبانی با مسئولیت جهاد کشاورزی، کارگروه ایثارگران با مسئولیت بنیاد شهید، کارگروه ورزشی با مسئولیت تربیت بدنی، کارگروه اطلاع رسانی با مسئولیت صداوسیما و کارگروه امور شهرستانها با مسئولیت مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری از دیگر کارگروه هاست.