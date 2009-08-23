کشته شدن دو افسر پلیس پاکستان/ وعده اشتاین مایر درباره خروج از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه های محلی پاکستان امروز یکشنبه اعلام کردند که فردی ناشناس به دو نفر از افسران ارتش در شمال غرب این کشور شلیک کرد که منجر به کشته شدن آنها شد.

همچنین دولت آلمان امروز اعلام کرد که تاکنون تاریخ مشخصی را برای خروج نظامیان برلین از افغانستان تعیین نکردند.

در همین حال فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان امروز یکشنبه اعلام کرد که در صورت احراز مقام صدراعظمی زمان دقیق خروج نظامیان برلین از کابل را اعلام خواهم کرد.

خبر دیگر اینکه عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزای را متهم به تقلب در انتخابات کرد.