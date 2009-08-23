فوریت طرح سرمایه گذاری، توسعه اشتغال و بخش خصوصی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس به بررسی یک فوریت طرح سرمایه گذاری توسعه اشتغال و بخش خصوصی پرداختند و با 120 رای موافق، 45 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با فوریتی شدن طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح که مشتمل بر 28 ماده و به امضای 37 نفر از نمایندگان رسیده است در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف می شود ظرف مدت 6 ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون طرح جامع اشتغال کشور را با رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی تدوین نمایند که طی آن سالانه حداقل یک میلیون شغل پایدار ایجاد گردد.

همچنین در صورت تصویب نهایی بازنشستگان کارکنان کشوری و لشکری از 30 سال به 22 سال تقلیل می یابد.

مدت اجرای این ماده 5 سال به صورت آزمایشی است.

به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه استخدامی اعم از پیمانی، قراردادی و انجام کار معین در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و موسسات عمومی و شهردرای ها ممنوع می شود.

طراحان طرح مذکور در ضرورت یک فوریت این طرح اعلام کردند که امروز معضل بیکاری یک دغدغه جدی و اساسی برای مسئولان کشورمان به شمار می رود و فراتر از آن معضل بیکاری به عنوان یک تهدید فراروی جوانان ما قرار دارد و در صورتی که این روال ادامه یابد بحران بزرگی را دامن می زند که به یقین غیر قابل کنترل می شود.

این نمایندگان افزودند: هر گامی که در جهت کاهش اثرات این بحران وکاهش نرخ بیکاری برداشته شود کمک موثری خواهد بود در جهت ثبات و امنیت در کشور و نیز کمک موثری خواهد بود به تحقق یکی از اهداف اصلی توسعه و رونق کسب و کار و تقویت انگیزه ها و امیدواری به آینده و پایداری شور و نشاط در بین جوانان و مردم ایران، به این منظور این طرح به جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید و تثبیت اشتغال موجود برای طی مراحل قانونی با قید یک فوریت تقدیم مجلس می شود.

گفتنی است بسیاری از نمایندگان از جمله میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس موادی از این طرح را مخالف برنامه دانستند و گفتند که این طرح بار مالی زیادی برای دولت در بر دارد.