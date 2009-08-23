تاخیر در اجرای پروژه ها به دلیل برخی کارشکنیهای مدیران

خسرو گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به این که پروژه پل سازی در تقاطع شهرک فرهنگیان از سال 83، کلنگ زنی شده اما تا کنون در فاز اول آن 11 درصد و در فاز دوم آن 47 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

وی عدم مسئولیت پذیری برخی مدیران در این زمینه را از مهمترین عامل نبود پیشرفت طرح دانست و خاطر نشان کرد: برای اتمام این نوع پروژه ها، نیاز به اعمال نظارت بیشتر مدیران و مسئولان ارشد استانی همچون استاندار، نمایندگان مجلس و فرمانداریها بوده است که متاسفانه در پروژه پل سازی تقاطع شهرک فرهنگیان، کمترین نظارتها را شاهد بودیم.

گوهری معارضات ملکی در همجواری طرح، وجود تاسیسات زیرساختی در محل اجرای طرح، کمبود اعتبار و نبود مکانی برای استقرار کارگران و مهندسان را از دیگر مشکلات موجود این طرح برشمرد و افزود: با وجود این همه مشکل در حال حاضر برای 90 نفر به صورت مستقیم و برای 30 نفر هم به طور غیر مستقیم، فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیر پروژه پل سازی تقاطع شهرک فرهنگیان همدان با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح یادآور شد: از اختصاص اعتباری بالغ بر 280 میلیارد ریال، تا کنون 60 میلیارد از این اعتبار به طرح پل سازی تقاطع شهرک فرهنگیان اختصاص داده شده است.