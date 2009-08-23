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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

کلنگ نخستین پایگاه قایقرانی در چهار محال و بختیاری زده شد

کلنگ نخستین پایگاه قایقرانی در چهار محال و بختیاری زده شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث نخستین پایگاه قهرمانی قایقرانی در آبهای آرام در شهر بن استان چهارمحال و بختیاری بر زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهر بن، کلنگ احداث نخستین پایگاه قهرمانی قایقرانی در آبهاتی آرام، در استان و در محل گرداب بخش بن بر زمین زده شد.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب استان در این خصوص بیان داشت: در بین هیئتهای استانها این اولین پایگاه قهرمانی است که عملیات احداث آن از امروز در استان چهارمحال و بختیاری رسما آغاز خواهد شد.

شفقت افزود: زمین این پایگاه یک هزار متر مربع است که از سوی شهرداری سامان برای این منظور اهداء شده و اعتبار اجرای این طرح نیز از محل اعتبارات استانی برای احداث 1500 متر زیربنا تامین می شود.

در مراسم کلنگ زنی پایگاه قهرمانی قایقرانی در آبهای آرام استان، فرماندار شهرستان شهرکرد، مدیر کل تربیت بدنی استان، بخشدار، امام جمعه و شهردار بن و جمعی از مسئولین محلی حضور داشتند.

کد مطلب 934487

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