با تسهيلات بانك تجارت يزد 1250 نفر شاغل شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، به منظور رشد و توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي و تشويق صادركنندگان كالاهاي غير نفتي، از سوي بانك تجارت يزد تا پايان سال 82 مبلغ 547 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان پرداخت گرديده كه بيشترين تسهيلات اعطا شده به ميزان 359 ميليارد ريال و در بخش صنعت و معدن مي باشد. همچنين در راستاي تشويق جوانان به امر ازدواج در سال گذشته تعداد 2504 فقره وام قرض الحسنه به زوجهاي جوان پرداخت گرديده كه 24 درصد از سال قبل بيشتر بوده است.

شايان ذكر است بانك تجارت در يزد با 41 شعبه، 8 باجه و330 نفر پرسنل نسبت به ارايه خدمات بانكي ريالي وارزي به مشتريان اقدام مي نمايد.