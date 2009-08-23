مساجد تاریخی آذربایجان شرقی مرمت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از مسجد کبود تبریز در آستانه روز جهانی مسجد گفت: استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت تاریخی و جغرافیایی ویژه ای که داشته دارای ابنیه و مساجد ارزشمند بسیاری است که به شکل مداوم مورد مرمت قرار می گیرند تا میراث گرانبهای تاریخی گذشتگان به نسلهای آتی منتقل شود.

وی افزود: در سالهای اخیر تاکید فراوانی برای مرمت و نگهداری از این ابنیه ارزشمند صورت گرفته و تنها در سال 1387 بودجه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال برای این امر اختصاص یافته است که نشانه اهتمام سازمان در حفظ و معرفی این بناهای ارزشمند است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در مورد مساجدی که در حال حاضر در سطح استان در دست مرمت هستند، گفت: در حال حاضر مرمت گران سازمان در مسجد جامع تبریز، مسجد جامع اهر، مسجد جامع خسروشهر، مسجد جامع سراب، مسجد جامع شبستر، مسجد جامع تسوج، مسجد جامع مرند، مسجد جامع هشترود و مسجد جامع عجب شیر در حال فعالیت هستند و این روند باتوجه به قدمت و نیازهای منحصر به فرد هر بنا، پروسه ای متفاوت است.

وی افزود: در شهر تبریز مساجد کبود، حاج غفار، حاج غنی، بیلانکوه، حسن پادشاه، حاج صفرعلی، 63 ستون، امام جمعه، بقعه سید حمزه، مجموعه ارگ و مسجد کوچک فاطمه زهرا در حال مرمت هستند و در شهرستانهای استان نیز به دلیل سابقه طولانی و اهمیت تاریخی، مسجد اسماعیل بیگ بناب، مسجد شاهزاده سراب، مسجد میرپنج خامنه، مسجد یادگار شاه تسوج، مسجد سفید مراغه، مسجد ترک میانه، مسجد امامزاده کندوان، مسجد زروانق، مسجد شیشوان و بقعه شیخ شهاب الدین اهری نیز در حال طی مراحل احیا و مرمت قرار دارند و به زودی با بازیابی زیبایی پیشین خود، میزبان مردم خدادوست و مومن استان خواهند بود.

محمدی با اشاره به ظرایف موجود در مساجد استان گفت: ویژگی های منحصر به فرد مسجد کبود تبریز در سطح جهان مطرح است و اجرای معرق کاری بسیار ظریفی که به بافتن قالی با استفاده از کاشی شباهت دارد، هنوز هم بی رقیب مانده است.

وی یادآور شد: محراب مسجد جامع تبریز یا مسجد جامع مرند هرکدام دارای ویژگی هایی هستند که چشم هر بیننده ای را می نوازد و از علایق معنوی و توانمندی های هنرمندان سازنده سخن می گویند.

محمدی با اشاره به جایگاه مهم مساجد در زندگی مردم، ابراز امیدواری کرد: مساجد ارزشمند استان در حد و شان زیبایی و تاریخ پرافتخار کشور و منطقه شناخته شوند.