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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

سه صنعتگر مازندرانی به عنوان کارآفرین برتر کشوری معرفی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: سه نفر از صنعتگران و تولید کنندگان مازندران به عنوان کارآفرین برتر کشور معرفی شدند.

داریوش هندویی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: غلامرضا عشریه مدیرعامل شرکت پارس ماشین سعید و رئیس انجمن صنایع همگن فلزی، برق و الکترونیک خانه صنعت و معدن مازندران، حسن نظر مدیرعامل شرکت پارس فولاد نکاء، سید اسکندر وحدت مدیر عامل گروه صنعتی پیمان آمل سه تن از مدیران کارآفرین برتر کشور هستند که موفق به اخذ لوح تقدیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد ضمن تقدیر توسط مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی به عضویت جمعیت کارآفرین کشور منصوب شدند.

هندویی افزود: این موفقیتها مرهون تلاشهای مستمر این صنعتگران نمونه در عرصه تولید و کارآفرینی بوده و بی تردید الگویی شایسته برای کارآفرینان و جوانان برومند ایران اسلامی خواهند بود.

وی ضمن تبریک و تهنیت به این فعالان برتر صنعتی اظهار امیدواری کرد که شاهد موفقیت دیگر فعالان عرصه اقتصادی و صنعتی در استان باشیم.

کد مطلب 934495

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