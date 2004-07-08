معاون اسبق موساد عليه عرفات اقامه دعوا كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت اينترنتي محيط،"رافي ايتان" معاون اسبق رئيس سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) اعلام كرد: با ارائه شكوائيه اي به " ميني مزور"وكيل مدافع و مشاورقضايي اين رژيم، خواهان محاكمه ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين شده ايم تا وي به اتهام ارتكاب جنايت جنگي عليه اسراييل محاكمه شود.

ايتان در گفتگوبا راديواسراييل ادعا كرد: رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همواره به عنوان رهبر" تروريستها" باقي خواهد ماند تا كشتاريهوديان و اسراييليها را هدايت كند.

وي با اشاره به اينكه سازمان جاسوسي اسراييل موساد طي سالهاي گذشته اطلاعات و گزارشاتي را درمورد تحركات و اقدامات ياسرعرفات در اكثرنقاط جهان جمع آوري كرده است، مدعي شد: اين گزارشات جمع آوري شده قطعا ثابت مي كند كه رهبر فلسطينيها مسئول مستقيم صدوردستور العمل به مبارزان فلسطيني وابسته به گروههاي جهادي براي انجام عمليات عليه اسراييليها است ضمن اينكه وي رهبري جنبش فتح را به همين خاطر بدست گرفته است.

شايان ذكر است كه ايتان يكي ازعوامل فعال سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي است كه روزنامه هاي اسراييلي تصورمي كنند وي به دليل اعمال ترروريستي خطرناكي كه در طول خدمت خود براي موساد انجام مي داده است يكي ازاسطورهاي خطرناك اين رژيم است.

اين جنايت كار رژيم صهيونيستي همچنين پيشترهم عليه ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان پس ازامضاي موافقت نامه اسلوميان سازمان آزادي بخش فلسطين و اسراييل درآن زمان اقامه دعوا كرده بود.