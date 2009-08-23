دو هزار زن بی سرپرست تحت حمایت بهزیستی چهارمحال و بختیاری هستند

حجت الله آسمند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه این سازمان دو هزار و 462 زن سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد، اظهار داشت: عمده زنان تحت پوشش زنان سرپرست خانوار در این استان را زنان مطلقه و کسانی که همسرانشان از کار افتاده اند را تشکیل می دهد.

وی بیان داشت: به دلیل سن بالای زنان بی سرپرست تعداد کمی از این افراد مشغول به تحصیل هستند و اعضای 280 خانواده تحت پوشش در حال تحصیل هستند که هزینه دانشجویی و تحصیلی این افراد را سازمان بهزیستی پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در سال جاری که اورژانس اجتماعی در این استان راه اندازی شده است و حدود 700 تماس با این اورژانس گرفته شده است و 60 تا 70 درصد تماسها غیر مربوط بوده است.

آسمند با بیان اینکه در اورژانس اجتماعی اقدامات مشاوره ای، کار اجرایی و خدمات رسانی این سازمان و معرفی افراد به سازمانهای دیگر صورت می گیرد، عنوان کرد: در سال گذشته 350 نفر به صورت حضوری در مراکز بهزیستی پذیرش شده اند.

وی خاطرنشان کرد: میانگین آسیبهای اجتماعی در این استان پایین است و در مورد خودکشی در این استان آمار بالای را نداریم و تعداد این آمار طی سال 10 تا 12 نفر است.



