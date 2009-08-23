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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

از ابتدای اجرای طرح تاکنون:

300 واحد مسکن مهر در استان مرکزی در حال ساخت است

300 واحد مسکن مهر در استان مرکزی در حال ساخت است

اراک - خبرگزاری مهر: با وجود صدور پروانه ساخت مسکن مهر برای چهار هزار نفر در استان مرکزی، به گفته مدیرکل تعاون استان مرکزی، 300 واحد مسکن مهر در استان در حال ساخت.

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ساخت بیش از 300 واحد مسکونی در حال انجام است و 140 میلیون ریال تسهیلات به صاحبان این واحدها پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته 52 هزار و 522 نفر در این استان برای مسکن مهر ثبت نام کردند که از این تعداد، وضعیت 31 هزار و 560 نفر بررسی شد و 27 هزار و 86 نفر آنان واجد شرایط دریافت مسکن مهر تشخیص داده شدند.

مدیرکل تعاون استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته 410 شرکت تعاونی مسکن مهر با عضویت 21 هزار در این استان تشکیل شد که از این تعداد 156 شرکت تعاونی با 9 هزار و 454 نفر عضو موفق به دریافت زمین شدند.

مظفری خاطرنشان کرد: از این تعداد شش هزار و 103 نفر موفق به دریافت تسهیلات آماده‌سازی مسکن مهر به مبلغ 10 میلیون ریال شدند.

وی گفت: بیشترین فعالیت کاری در زمینه مسکن مهر در استان مرکزی مربوط به شهرستان‌های خمین، دلیجان و ساوه است.

مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: تاکنون 73 میلیارد و 290 میلیون ریال تسهیلات 10 میلیون ریالی به 124 شرکت تعاونی با عضویت هفت هزار و 329 نفر پرداخت شده است.

کد مطلب 934514

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