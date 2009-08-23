300 واحد مسکن مهر در استان مرکزی در حال ساخت است

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ساخت بیش از 300 واحد مسکونی در حال انجام است و 140 میلیون ریال تسهیلات به صاحبان این واحدها پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته 52 هزار و 522 نفر در این استان برای مسکن مهر ثبت نام کردند که از این تعداد، وضعیت 31 هزار و 560 نفر بررسی شد و 27 هزار و 86 نفر آنان واجد شرایط دریافت مسکن مهر تشخیص داده شدند.

مدیرکل تعاون استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته 410 شرکت تعاونی مسکن مهر با عضویت 21 هزار در این استان تشکیل شد که از این تعداد 156 شرکت تعاونی با 9 هزار و 454 نفر عضو موفق به دریافت زمین شدند.

مظفری خاطرنشان کرد: از این تعداد شش هزار و 103 نفر موفق به دریافت تسهیلات آماده‌سازی مسکن مهر به مبلغ 10 میلیون ریال شدند.

وی گفت: بیشترین فعالیت کاری در زمینه مسکن مهر در استان مرکزی مربوط به شهرستان‌های خمین، دلیجان و ساوه است.

مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: تاکنون 73 میلیارد و 290 میلیون ریال تسهیلات 10 میلیون ریالی به 124 شرکت تعاونی با عضویت هفت هزار و 329 نفر پرداخت شده است.