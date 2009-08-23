دو هزار تن مرغ در کرمان توزیع می شود

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به نوسانات بازار و کنترل قیمتها در ماه مبارک رمضان دو هزار تن مرغ در بازار مصرف کرمان توزیع خواهد شد.
وی عنوان کرد: در همین راستا سهمیه روغن و قند و شکر نیز برای تولید زولبیا در استان کرمان اختصاص یافته است.
وی افزود: در راستای جلوگیری از افزایش قیمتها غرفه های رایگان نیز در اختیار شرکتهای تولیدی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به راه اندازی 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان افزود: برای کنترل قیمتهای بازار 50 اکیپ نظارتی نیز در سطح استان پیش بینی شده است.
قاسم نژاد از برخورد جدی اداره بازرگانی با متخلفان در زمینه عرضه کالاهای مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: گشتهای سیار نظارتی نیز با همکاری تعزیرات و نیروی انتظامی در استان درحال فعالیت هستند.
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