همایش "هیوم" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن مطالعات هیوم، این نشست طی روزهای 11 تا 15 مرداد ماه در هالیفکس کانادا برگزار گردید.

این نشست از سوی انجمن مطالعات هیوم و با همکاری دانشگاه دال‌هوس و کالج سلطنتی برگزار شد. محور این کنفرانس طبیعت‌گرایی در فلسفه هیوم بود.

در این همایش طبیعت‌گرایی در فلسفه هیوم از منظر هستی شناسی، اخلاق، فلسفهدین و نظریه ذهن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این همایش سهم هیوم در توسعه و گسترش علوم مدرن مورد توجه بوده است.

دیوید هیوم در سال ۱۷۱۱ در ادینبورگ واقع در اسکاتلند زاده شد. خانواده اش دوست داشتند که دیوید قاضی شود ، اما او علاقه وافری به ادبیات داشت . در آغاز ، برای کسب و کار به بریستول رفت ، اما بزودی از آن دست کشید و به فرانسه رفت و به تحقیق و تفکر فلسفی پرداخت.

از آثار مهم او می‌‌توان به رساله درباره طبیعت آدمی و پژوهش درباره فهم آدمی و گفتارهای سیاسی اشاره کرد.

انجمن مطالعات هیوم در سال 1974 تاسیس شده است. این انجمن یک سازمان بین‌المللی به شمار می‌رود که در حدود 600 عضو از سراسر دنیا دارد.

انجمن مطالعات هیوم، انجمنی است که توسط دانشگاه ایالتی پورتلند، دانشگاه الینویز و دانشگاه آکورروی (Akurervi) مورد حمایت قرار می‌گیرد.