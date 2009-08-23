یک چهارم آثار تاریخی استان مرکزی ثبت ملی شده است

محمدحسین فرمهینی‌فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به وجود بیش از دو هزار اثر تاریخی در استان مرکزی، افزود: استان مرکزی از غنای بالایی در آثار تاریخی برخوردار است و از برنامه‌ریزی‌های اولویت دار این سازمان ثبت بیشتر آثار تاریخی در فهرست ملی کشور است که به طور جدی دنبال می شود.

وی با تاکید بر شناسایی و حفظ آثار تاریخی استان گفت: در این راستا بیش از یک هزار اثر تاریخی در استان مرکزی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد تملک قرار گرفته و یا در حال تملک نهایی است.

فرمهینی فراهانی اضافه کرد: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری با بهسازی و مرمت آثار تاریخی استان، تعداد آثار به ثبت رسیده ملی استان به یک هزار و 500 اثر افزایش یابد.

وی رسیدگی و توجه به آثار تاریخی که در مرحله اضطرای قرار گرفته و در آستانه تخریب را اولویت اجرای طرح‌های بهسازی و بازسازی این سازمان اعلام و اضافه کرد: با اشاره به تخریب خانه نظامی گنجوی در شهر تاد شهرستان تفرش، تلاش می شود با استفاده از نظرات نخبگان، خیران و بهره ‌برداری از نقشه‌های موجود نسبت به احیا و ساخت آن اقدام شود.