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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

یک چهارم آثار تاریخی استان مرکزی ثبت ملی شده است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: اکنون تنها 500 اثر تاریخی در استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است در حالی که این استان از قابلیت و سهم بیشتری در این بخش برخوردار است.

محمدحسین فرمهینی‌فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به وجود بیش از دو هزار اثر تاریخی در استان مرکزی، افزود: استان مرکزی از غنای بالایی در آثار تاریخی برخوردار است و از برنامه‌ریزی‌های اولویت دار این سازمان ثبت بیشتر آثار تاریخی در فهرست ملی کشور است که به طور جدی دنبال می شود.

وی با تاکید بر شناسایی و حفظ آثار تاریخی استان گفت: در این راستا بیش از یک هزار اثر تاریخی در استان مرکزی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد تملک قرار گرفته و یا در حال تملک نهایی است.

فرمهینی فراهانی اضافه کرد: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری با بهسازی و مرمت  آثار تاریخی استان، تعداد آثار به ثبت رسیده ملی استان به یک هزار و 500 اثر افزایش یابد.

وی رسیدگی و توجه به آثار تاریخی که در مرحله اضطرای قرار گرفته و در آستانه تخریب را اولویت اجرای طرح‌های بهسازی و بازسازی این سازمان اعلام و اضافه کرد: با اشاره به تخریب خانه نظامی گنجوی در شهر تاد شهرستان تفرش، تلاش می شود با استفاده از نظرات نخبگان، خیران و بهره ‌برداری از نقشه‌های موجود نسبت به احیا و ساخت آن اقدام شود.

کد مطلب 934520

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