به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان کشور با حضور 24 تیم و به مدت سه روز در سالن بینش زنجان جریان داشت صبح امروز با شناخت نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان داد.

در این دوره از رقابت‌ها که در هشت دسته به انجام رسید، ورزشکاران استان اردبیل با کسب سه مدال طلا و دو نقره بر سکوی قهرمانی ایستادند و تیم‌های مازندران و خوزستان نیز به ترتیب، دوم و سوم شدند. همچنین کاپ اخلاق نیز به تیم میزبان یعنی زنجان رسید.

در نتایج انفرادی این مسابقات و در دسته 50 کیلوگرم، سید رضا کاظمی از چهارمحال و بختیاری به مدال طلا دست یافت، حسن گل‌پرور از همدان دوم شد و عادل فاتحی از کردستان به مقام سوم رسید.

در دسته 56 کیلوگرم، جابر پورمزاری از هرمزگان به همراه حامد صفاجو و سام مقدرگیلوانی هر دو از گیلان به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

محسن غزالیان از مازندران، گردن‌آویز مدال طلای دسته 62 کیلوگرم شد، ایمان شاه‌قلیان از چهارمحال و بختیاری به نشان نقره دست یافت و بهمن تمدن از آذربایجان غربی بر سکوی سوم ایستاد.

در ادامه این رقابت‌ها و در دسته 69 کیلوگرم، ارسطو موسی نسب از اردبیل، حمید عرب خراسانی از قم به همراه مرتضی بیگلری وان سفلی از مازندران در این دسته اول تا سوم شدند.

در دسته 77 کیلوگرم نیز پس از مبارزه ورزشکاران با فولاد سرد، مدال‌های طلا، نقره و برنز به ترتیب به عباس زارعی از فارس، فرجام قلی‌زاده از اردبیل و علی اسدی از مازندران رسید.

امین زارعی از اردبیل با بلند کردن مجموع 318 کیلوگرم، ضمن ارتقاء رکورد کشوری در دسته 85 کیلوگرم، به نشان طلا دست یافت و مهدی جمال‌پور از خوزستان به همراه ابراهیم رحیمی از فارس عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در دسته 94 کیلوگرم نیز یک رکورد دیگر کشوری جابجا شد و اینبار نوبت سعید محمدپور از اردبیل بود تا با بلند کردن مجموع 327 کیلوگرم به این مهم دست یابد. در این دسته، اویس عمرانی از هرمزگان در جایگاه دوم ایستاد و سید محمد مرتضوی از زنجان نیز با وجود آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف، مدال برنز را به گردن آویخت.

در آخرین دسته این رقابت‌ها یعنی به اضافه 94 کیلوگرم، بهادر مولایی از مازندران بر سکوی قهرمانی ایستاد، رضا روحی از اردبیل نشان نقره را از آن خود کرد و علیرضا کاظمی‌نژاد از خوزستان نیز به مقام سومی بسنده نمود.

ورزشکاران حاضر در مسابقات مذکور شامل وزنه‌برداران رده‌های سنی 14 تا 17 سال بودند. همچنین تعداد 30 داور در این دوره از رقابت‌ها، کار قضاوت را برعهده داشتند که مجید یزدانی، داود وثیقی و یوسف یزدانی جزو داوران زنجانی رقابت‌های فوق به شمار می رفتند.