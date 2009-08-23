تقویم 11 هزار تن از مفاخر استان مرکزی تدوین می شود

دکتر حسین سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تمام مطالعات بین المللی و مولفه های مفاخر استان مرکزی طبق آخرین استانداردهای یونسکو توسط مرکز تدوین تقویم تاریخی مفاخر این استان گردآوری و ثبت می شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا تمام مفاخر استان مرکزی مشخص و نام آنها در بانک فرهیختگان کشور به ثبت می رسد.

سبحانی از پروفسورحسابی به عنوان یکی از مفاخر بین المللی استان مرکزی یاد کرد و افزود: تندیس پروفسور حسابی پدر فیزیک ایران، در موزه مفاخر استان نصب خواهد شد.

وی افزود: موزه مفاخر استان مرکزی به عنوان نقطه عطف فرهنگ این استان آبان ماه سال جاری در ساختمان خاکباز، قدیمی ترین ساختمان شهرستان اراک افتتاح می شود.

سبحانی با بیان اینکه استان مرکزی طی سده ها و دهه های گذشته و حال از مراکز مهم تولد و پرورش مفاخر و بزرگان کشور بوده است، خاطرنشان کرد: باید تلاش همه ارگانهای فرهنگی شناساندن مفاخر استان و الگوگیری از آنان باشد.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی را با بزرگان آن باید شناخت تصریح کرد: بزرگان استان مرکزی نه تنها به کشور خود خدمت کردند بلکه در ابعاد جهانی حضور داشتند و باید این حضور و خدمات معرفی شود.