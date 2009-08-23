عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی از دو حوزه اصلی، چهار حوزه فرعی، هفت زیر حوزه اصلی و 14 زیر حوزه فرعی آبخیز بهره می‌برد که بستر آبخیزهای فوق نعمت شایانی برای سیراب کردن اراضی گوناگون استان مرکزی به شمار می‌آید.

وی اجرای طرح های آبخیزداری در استان را منجر به ایجاد یک هزار و 600 فرصت شغلی دانست و گفت: در اجرای این طرح ها از افراد بومی و محلی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری در تمام سطح شهرستان‌های استان مرکزی صورت گرفته است، افزود: این عملیات بیشتر سطوحی را که قابلیت کشاورزی را داشته و کم آب بودند در بر گرفته است.

وی ادامه داد: با انجام عملیات آبخیزداری در سطح 860 هزار هکتار اراضی استان دغدغه تامین آب صاحبان این گونه اراضی پایان یافت.

وی اضافه کرد: اعتبار طرحهای منابع طبیعی استان در سال جاری 495 میلیارد و 998 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی است که مهمترین طرح ها شامل، 422هکتار توسعه فضای سبز و جنگل کاری، 233 هکتار توسعه زراعت چوب، تهیه سه هزار و 100 اصله نهال گلدانی و کاشت آن در عرصه های بیابانی و بذرپاشی و حفاظت و قرق 31 هزار و 576 هکتار از اراضی بیابانی و مرتعی است.