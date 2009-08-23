کسب رتبه های کشوری توسط هنرجویان استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جواد شاهپری هنرجوی هنرستان قائم مقام، در این دوره از رقابتها در رشته خدمات فنی خودرو رتبه اول کشوری را کسب کنند.
فرانک شعبانی هنرجوی هنرستان شهدای آلومینیوم نیز در رشته عکاسی رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد. حمیدرضا خانی هنرجوی هنرستان مقیمی نیز در رشته جوشکاری برق موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.
روابط عمومی آموزش و پرورش خمین نیز از کسب رتبه سوم تیم پنج نفره این شهرستان در مسابقات لیگ علمی فیزیک بسیج کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش این تیم در مسابقات علمی فیزیک که در دانشگاه امام صادق برگزار شد، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.
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