کسب رتبه های کشوری توسط هنرجویان استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: سه نفر از هنرجویان هنرستان‌های ناحیه یک اراک، در نهمین دوره مسابقات علمی ـ کاربردی شاخه کار و دانش کشور خوش درخشیدند و مقام های مقام های اول تا سوم را کسب کنند.