  1. استانها
  2. مرکزی
۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

کسب رتبه های کشوری توسط هنرجویان استان مرکزی

کسب رتبه های کشوری توسط هنرجویان استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: سه نفر از هنرجویان هنرستان‌های ناحیه یک اراک، در نهمین دوره مسابقات علمی ـ کاربردی شاخه کار و دانش کشور خوش درخشیدند و مقام های مقام های اول تا سوم را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جواد شاهپری هنرجوی هنرستان قائم مقام، در این دوره از رقابت‌ها در رشته خدمات فنی خودرو رتبه اول کشوری را کسب کنند.

فرانک شعبانی هنرجوی هنرستان شهدای آلومینیوم نیز در رشته عکاسی رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد. حمیدرضا خانی هنرجوی هنرستان مقیمی نیز در رشته جوشکاری برق موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

روابط عمومی آموزش و پرورش خمین نیز از کسب رتبه سوم تیم پنج نفره این شهرستان در مسابقات لیگ علمی فیزیک بسیج کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش این تیم در مسابقات علمی فیزیک که در دانشگاه امام صادق برگزار شد، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

کد مطلب 934532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها